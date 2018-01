Siete palabras que te conviene evitar en tu trabajo

De acuerdo con un artículo de World Economic Forum (WEF), en colaboración con Forbes, las personas influyentes reconocen la fuerza de las palabras, específicamente en el ámbito laboral, por lo que identifican de cuáles deben mantenerse alejados y asumen que menos es más.



Aquí, la lista de las palabras que debes evitar si quieres incrementar tu poder:



1 Solo



Es una palabra protectora que le resta valor a la palabra que le sigue, y por consiguiente a la actividad o hecho, pues suaviza lo que quieres lograr.



2 "Muy", "Absolutamente" y "Totalmente"



Son palabras dramáticas que no agregan valor a lo que se quiere describir o resaltar, incluso suenan innecesarias; por ejemplo "estoy muy emocionado", el "muy" está de más. "Cuando usas menos palabras, cada palabra se vuelve más poderosa y puede ser mejor apreciada por otros", se lee en el texto.



3 "Creo" o "Posiblemente"

​

Otra vez un caso de palabras protectoras, porque se supone que debes estar seguro de lo que dices, y al incluir una de estas palabras en tu vocabulario, puedes hacer pensar a quien te escucha que estás equivocado.



El artículo asegura que se trata de una palabra con la que te proteges del 'miedo' a que no estén de acuerdo con tu opinión, sin embargo, debes ser capaz de hacerlo, pues sostenerte ayuda a obtener respeto.



4 "Lo intentaré" y "No te preocupes por eso"



Estas palabras sugieren que no estás seguro de tus habilidades, por lo que genera desconfianza en la gente y seguramente en tu jefe. Incluso el decir "no te preocupes", puede interpretarse como que tú 'resuelves todo', menospreciando el trabajo de los demás, cuando se supone que los líderes empoderan, no restan.



5 "Lo siento"



Una palabra de disculpa debe usarse sólo en circunstancias causadas por ti, y no por algo que no está en tu control.



Si llegas tarde a una reunión por un accidente automovilístico que ocurrió a unas cuadras de tu trabajo, ¿qué haces?



a) Te disculpas b)Te disculpas y compartes por qué llegaste tarde c) Compartes por qué llegaste tarde d) No dices nada



La respuesta es: no necesitas disculparte, sólo compartir la razón. Hay disculpas innecesarias.



6 "Me gusta", "Lo que sea", "Etcétera", "Y así sucesivamente"



Todas estas palabras son consideradas como de 'relleno', además sugieren que piensas en lo que tienes que decir a continuación, lo que le resta potencia a tus ideas. Lo que debes hacer entonces: una breve pausa y ordenar tus pensamientos.



7 "En realidad" y "Obviamente"



Ambas son palabras superiores, y pueden llegar a entenderse como que la otra persona no comprende lo que dices, asumiendo que tú tienes razón, aún cuando no sea así.



El artículo recomienda usar las palabras a tu favor y correctamente, pues ellas serán tus aliadas para empoderarte.