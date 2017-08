Sí, la personalidad 'mata' a las habilidades para sobresalir en el trabajo

Un grupo de investigadores quería saber por qué algunas personas tienen más éxito que otras en el trabajo, así que realizaron un estudio internacional que incluyó una encuesta internacional a más de 500 líderes empresariales.



El 78 por ciento dijo que la personalidad distingue a grandes empleados, la capacidad de adaptación quedó como segunda característica con el 53 por ciento y las habilidades fueron mencionadas por el 39 por ciento.



El problema es que cuando los líderes dicen ‘personalidad’ no entienden a qué se están refiriendo, afirma Travis Bradberry, coautor de Inteligencia Emocional 2.0 y presidente de TalentSmart.



“La personalidad consiste en un conjunto estable de preferencias y tendencias a través del cual nos acercamos al mundo. Ser introvertido o extrovertido es un ejemplo de un rasgo importante de la personalidad. Los rasgos de personalidad se forman a una edad temprana y se fijan en la edad adulta temprana. Muchas cosas importantes sobre ti cambian a lo largo de tu vida, pero tu personalidad no es una de ellas”, explica en un artículo para el Foro Económico Mundial (WEF).





La personalidad es distinta del intelecto (o QI). Los dos no ocurren juntos de una manera significativa, detalla. La personalidad también es distinta de la inteligencia emocional (o EQ), y aquí es donde el estudio, y la mayoría de los líderes para esa materia, han malinterpretado el término.



Las cualidades que los líderes en el estudio llamaron personalidad eran en realidad habilidades de inteligencia emocional. Y a diferencia de su personalidad, que se establece en piedra, puede cambiar y mejorar su EQ.



Estas son 10 habilidades que distinguen a los empleados excepcionales, según Bradberry:

1 No piensa en una gratificación inmediata

Una cosa que un empleado excepcional nunca dice es, "Eso no está en mi descripción del trabajo". Los trabajadores que destacan laboran fuera de los límites de las descripciones de sus deberes. No están intimidados, en lugar de esperar que el reconocimiento o la compensación primero, se adelantan en su trabajo, confiando en que serán recompensados más tarde pero despreocupados si no lo son.





2 Pueden manejar la confrontación

Mientras que los empleados excepcionales no buscan confrontarse, tampoco huyen de una situación así. Son capaces de mantener su compostura, mientras presentan sus argumentos con calma y lógica. Son capaces de resistir ataques personales en la búsqueda una meta más grande y nunca usan esa táctica ellos mismos.





3 Se centran

A los pilotos se les dice a menudo: "Cuando las cosas comienzan a salir mal, no olviden volar el avión". Los accidentes de avión han resultado porque los pilotos se concentraron tanto en identificar el problema que olvidaron que había que aterrizar el avión.



El vuelo 401 de Eastern Airlines es sólo un ejemplo: la tripulación de vuelo estaba tan preocupada por el tren de aterrizaje que no se dieron cuenta de que estaban perdiendo altura hasta que era demasiado tarde, a pesar de que las alarmas sonaban en la cabina.



Los empleados excepcionales entienden el principio de "Simplemente vuela el avión". No se distraen con disputas triviales; pueden diferenciar entre problemas reales y eso les permite estar enfocados en lo que importa.

​

4 Son valientes

Los empleados excepcionales están dispuestos a hablar cuando otros no lo son, ya sea para hacer una pregunta difícil (embarazosa) o para desafiar una decisión ejecutiva. Sin embargo, eso está equilibrado con el sentido común y la sincronización. Ellos piensan antes de hablar y elegir sabiamente el mejor momento y lugar para hacerlo.





5 Controlan su ego

Los empleados excepcionales tienen egos. Si bien eso es parte de lo que los impulsa, nunca dan a sus egos más peso de lo que se merece. Están dispuestos a admitir que están equivocados y están dispuestos a hacer las cosas de otra manera, ya sea porque la otra es mejor o es importante mantener la armonía del equipo.

​

6 Nunca están satisfechos

Los empleados excepcionales tienen convicciones sin precedentes de que las cosas siempre pueden ser mejores y tienen razón. No importa lo bien que se vayan las cosas son impulsados a mejorar, sin olvidar darse una palmada saludable en la espalda.





7 Reconocen cuando algo está mal y lo arreglan

Ya sea un cajón de escritorio pegajoso o un proceso ineficiente y derrochador que afecta el flujo de caja de todo el departamento, los empleados excepcionales no pasan por alto los problemas. "Ha sido así para siempre", simplemente no está en su vocabulario.





8 Asumen su responsabilidad

"No es mi culpa", es la frase más irritante. Los empleados excepcionales son responsables. Poseen su trabajo, sus decisiones y todos sus resultados, buenos o malos. Ellos traen sus errores a la atención de la gerencia en lugar de esperar que nadie lo averigüe. Ellos entienden que los gerentes no están para asignar la culpa, están para hacer las cosas.





9 Son negociadores

‘Marketable’ puede significar muchas cosas. Dentro de la organización, significa ‘simpático’. Los empleados excepcionales son muy queridos por los compañeros de trabajo.



Tienen integridad y habilidades de liderazgo (incluso si no están en una posición de liderazgo oficial) a la que la gente responde.



Externamente, significa que se puede confiar en que representan bien a la empresa. Los gerentes saben que pueden enviar a estos empleados a reunirse con clientes y prospectos sin preocuparse por lo que dirán o harán.

10 Neutralizan a las personas tóxicas

Tratar con personas difíciles es frustrante y agotador para la mayoría. Los empleados excepcionales controlan sus interacciones con personas tóxicas manteniendo sus sentimientos bajo control.



Cuando necesitan enfrentar a una persona tóxica, se acercan a la situación racionalmente. Identifican sus propias emociones y no permiten que la ira o la frustración alimenten el caos.



También consideran el punto de vista de la persona difícil y son capaces de encontrar soluciones y un terreno común. Incluso cuando las cosas se descarrilan completamente, las personas emocionalmente inteligentes son capaces de tomar la persona tóxica con un grano de sal para evitar que él o ella pierdan su puesto.



En conclusión: las habilidades, años de experiencia, grados de negocios importan, pero no te hacen excepcional.