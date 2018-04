¿Qué tipo de líder del siglo XXI eres?

Fuente: Cortesía New Power

¿Cómo damos sentido al liderazgo cuando la principal democracia del mundo, los Estados Unidos, elige presidentes con estilos de liderazgo tan contrastantes como Barack Obama y Donald Trump?

¿Cómo reconciliamos un mundo de movimientos ‘sin líder’ en constante proliferación como #MeToo y Black Lives Matter, pero también surgen hombres fuertes como el presidente ruso Vladimir Putin o el turco Erdoǧan?

¿Y dónde encajamos los demás? Jeremy Heimans y Henry Timms se hicieron esta pregunta y buscan contestarla en su nuevo libro ‘New Power’, en el cual plasman la evolución del liderazgo y cómo podemos entenderlo en el siglo XXI.

Los autores plantean en un artículo para el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) que es necesario comprender las dos formas muy diferentes de ejercer el poder que existen hoy:

“El viejo poder funciona como una moneda. Lo tienen pocos. Una vez ganado, es celosamente guardado, y los poderosos tienen una gran cantidad de dinero para gastar. Está cerrado, inaccesible y dirigido por el líder.

“La nueva potencia funciona de manera diferente, como una corriente. Está hecho por muchos. Es abierto, participativo e impulsado por pares. Carga y distribuye. Como el agua o la electricidad, es más contundente cuando surge. El objetivo con el nuevo poder no es acumularlo, sino canalizarlo”, señalan.

Heimans y Timms afirman que la mayoría de nosotros entiende cómo funciona el liderazgo del viejo poder. Después de todo, ha sido la principal forma de salir adelante, ya sea que sea un jefe de estado o un gerente de división en una empresa mediana. No obstante, todo está cambiando y muy rápido. Ahora estamos hiperconectados, y en donde muchos esperan participar en nuestro mundo de maneras más gratificantes, también tenemos que contar con un nuevo poder: la capacidad de aprovechar la energía de la multitud conectada.

Para saber qué clase de líder eres primero debes considerar cómo piensas, ¿eres de la ‘vieja escuela’ o eres más innovador?, después analiza cuáles son tus métodos.

Al superponer estos modos de pensar y métodos, Heimans y Timms identifican cuatro arquetipos de liderazgo diferentes:

The Crowd Leader (Líder de las masas)

Combina un nuevo modelo de liderazgo de poder con un compromiso y una articulación de una nueva mentalidad de poder. El líder de las masas quiere hacer más que canalizar el poder de su multitud; quiere hacer que su audiencia sea más poderosa.

Aquí encontramos a los protagonistas en movimientos descentralizados como #MeToo o #BlackLivesMatter. Pero en el libro New Power, los autores descubrieron que el Papa Francisco es un líder de masas eficaz, empujando el poder hacia abajo y hacia afuera en su Iglesia, y enviando señales tempranas diseñadas para empoderar a sus laicos, reducir el poder de sus Cardenales y cambiar las normas sobre cuestiones tales como la sexualidad y moralidad sin necesariamente depender de la doctrina o su autoridad formal.

The Cheerleader (El animador)

Defiende nuevos valores de poder como la colaboración, la transparencia y la participación, pero sigue liderando de una manera antigua. O no está dispuesto a renunciar al control o aún no ha dominado la capacidad de canalizar la energía de la multitud conectada.

En New Power colocan en esta categoría al presidente Obama: como candidato, se presentó como líder de la multitud, creando una gran oleada de nuevo poder en pequeñas donaciones y energía voluntaria para superar a Hillary Clinton en las primarias. Como presidente, él gobernó tradicionalmente, lo que obstaculizó su capacidad de elegir a su sucesor o posicionar a su partido para esta era posterior a Obama.

The Castle Leader (El líder del castillo)

Combina viejos valores de poder con un viejo modelo de liderazgo: este es el modelo tradicional de liderazgo jerárquico y basado en la autoridad con el que crecimos la mayoría de nosotros, y que está muy extendido en sectores como el militar, el empresarial y la educación.

Aquí hay una gran variedad de líderes, desde un autoritario estricto como Kim Jong-un, hasta un líder político convencional como Theresa May o el predecesor del Papa Francisco, Benedicto. Hay muchas situaciones en las que el líder del castillo sigue siendo muy útil.

The Co-opter (El cooperativo)

Despliega a una multitud y usa hábilmente nuevas herramientas y tácticas de poder, pero lo hace con una mentalidad de poder antigua y, en algunos casos, para concentrar el poder para sí mismo. Los autores de New Power colocan en esta categoría al presidente Donald Trump, que de inmediato puede canalizar a un vasto ejército descentralizado de simpatizantes de las redes sociales pero cuya proposición esencial es “I Alone Can Fix It” (yo solo puedo arreglar esto).

Muchos líderes tecnológicos basados en el manejo de la multitud, como Mark Zuckerberg, enfrentan una encrucijada hoy, ya sea que lideren como Co-opters o Crowd Leaders.

Ahora, Heimans y Timms plantean dos preguntas para ti:

¿Qué tipo de líder eres tú hoy?

¿En qué clase de líder te convertirías?

Para responder comparten un cuestionario diseñado para ayudarte a comenzar a responder estas preguntas y muestra dónde encaja tu estilo de liderazgo entre algunos de los líderes más conocidos de la actualidad.

