3 puntos básicos para que tu Pyme sea un éxito 

Hoy en día las nuevas tecnologías y el uso de nuevas formas de comunicación son herramientas que deben considerar todas las empresas para poder ser exitosas, no sólo en sus ventas o en sus industrias, sino también con sus empleados, pues al implementar tales herramientas los empleados pueden ser más productivos y tener una buena experiencia laboral al trabajar desde el lugar y dispositivo de su preferencia.



“Las Pymes deben encontrar una cultura empresarial que busque hacer a los trabajadores más eficientes, eso les permitirá encontrar herramientas tecnológicas con las que puedan ser más productivos”, mencionó Carlos Macías, Country Manager de Citrix México.

1 1.- Trabajadores satisfechos



Uno de los primeros factores que se deben considerar para poder tener éxito es el bienestar de los empleados, quienes con el paso del tiempo y desarrollos tecnológicos se están convirtiendo en trabajadores digitales, para quienes la importancia de contar con dispositivos es vital para realizar su trabajo.



Aunado a lo anterior es importante considerar si es necesario que los trabajadores realicen trabajo presencial durante ocho horas, ya que se puede apreciar más el trabajo por desempeño que por tiempo, puesto que con el ‘homeoffice’ se les brinda a los empleados un equilibrio entre su vida laboral y social.



Sin embargo, el panorama en México no parece aceptar esta realidad, puesto que el 37 por ciento de las empresas en México no permiten que sus empleados trabajen de manera remota.



“El trabajo desde casa no es para todos”, comentó Carlos Macías, “esto dependerá del perfil del trabajador que se tenga, debido a que hay puestos que aplican y hay otros que no, por ejemplo aquellos que son vendedores contra los que son administrativos”, puntualizó.

1 2.- Toma en cuenta la tecnología

Otro factor a considerar es que se debe invertir en tecnología, esto incluye herramientas que faciliten el trabajo, ya que alrededor del 49 por ciento de los trabajadores mexicanos utilizan Google Drive para editar o almacenar información de la empresa, según el estudio: ¿Cómo es el trabajador digital? realizado por Citrix.



Por ejemplo, dependiendo el giro de la empresa, algunas herramientas necesarias para un buen desempeño del trabajador son: el acceso al mail corporativo desde cualquier dispositivo, una plataforma de almacenamiento de archivos, una red privada virtual, el acceso al almacenamiento de archivos en la nube y la virtualización de datos.



“Las Pymes pueden rentar más espacio en la nube, lo que es una solución más barata que comprar o tener un 'data center', ya que esto les ayudaría a reducir el tema de costos considerablemente, porque se ahorra dinero en administración e infraestructura”, argumentó Carlos Macías.

1 3.- La seguridad de la información

Por último, el fallo de muchas empresas está en que la información que se maneja dentro de ella está en manos de muchos empleados quienes a veces tratan temas corporativos en dispositivos o en correos privados que no pertenecen a la empresa.



El 70 por ciento de los trabajadores accede a través de un teléfono inteligente personal para tratar temas relacionados con la empresa en la que labora, aunado a que el 55 por ciento realiza una copia de seguridad en un disco duro externo o USB personal, algo que puede dañar la privacidad de la empresa.



Aunque esto no siempre es culpa de los trabajadores, ya que son las mismas empresas quienes no implementan programas de seguridad bajo los que se debe laborar, pues el 46 por ciento de ellas no poseen medidas de seguridad que ayuden a separar la información corporativa de los datos personales de los trabajadores.



Situación que empeora cuando alrededor del 21 por ciento de ellos no sabe si es su empresa cuenta con medidas restrictivas en cuestiones de información empresarial.



Además de que un 43 por ciento de las empresas que sí cuentan con programas de seguridad se basan únicamente en contraseñas, algo que bien podría ser reforzado mediante un contrato de confidencialidad, la encriptación de la información, un respaldo y monitoreo de quién accede a qué tipo de información.