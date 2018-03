Los secretos de las personas productivas

Te has preguntado alguna vez ¿cuál es el secreto número uno detrás de las personas productivas? Aquí podrás consultar 10 claves que sostienen la proactividad de las personas, de acuerdo con una lista del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

Secreto 1: Pensar en minutos, no en horas

La mayoría de las personas dividen sus horarios en horas y medias horas, pero ¿sabes cuántos minutos tiene un día? La respuesta es 1440 minutos y cada uno de ellos cuenta. Imagina que cada día te dan 1440 euros para gastarlos en lo que quieras y los que no gastas desaparecerán al final del día. Lo mismo pasa con el tiempo y no olvides que el dinero se recupera, el tiempo no.

Secreto 2: Centrarse en una sola cosa

Las personas hiper productivas saben reconocer su Most important task (tarea más importante) y trabajan en ella por las mañanas, sin interrupción alguna. Hay que invertir la primera parte del día trabajando en la prioridad número 1.

Secreto 3: No utilizar una lista de cosas que hacer

Olvídate de las listas que agrupan tus pendientes en hojas sueltas y consigue una agenda o un calendario. Según estudios, el 41 por ciento de las cosas que incluimos en este tipo de papeles nunca se concretan y esto sólo genera estreés e insomnio. Mejor piensa en estructurar tus actividades en bloques de 15 minutos.

Secreto 4: Deja de postergar y viajar en el tiempo

No puedes confiar en tu 'yo' futuro, por eso deja de autoengañarte. Un ejemplo: si llenas la nevera de verdura para comer sano toda la semana, es probable que el domingo próximo te encuentres tirando a la basura gran parte de la comida. Las personas productivas saben adelantarse a sus auto-sabotajes futuros y con realismo le dan la vuelta e inmediatamente buscan soluciones.

Secreto 5: Hay algo más que el trabajo

Siempre hay algo más que hacer, algo más que se debería adelantar o algo más que pudo haberse hecho. Pero estas personas saben que no todo en la vida es trabajo, por eso distribuyen los 1440 minutos en cada área importante: trabajo, familia, ejercicio y hobbies.

Secreto 6: No olvides las pequeñas libretas

El multimillonario Richard Branson, fundador de Virgin Group, ha dicho en más de una ocasión que no habría podido levantar su imperio sin una simple libreta que lleva consigo vaya a dónde vaya. Según él “esta es una lección que vale un millón de dólares y que no enseñan en las escuelas de negocio. Anótalo todo”.

Secreto 7: Revisar pocas veces tu bandeja de entrada

No es necesario revisar constantemente el e-mail ni contestar a cada sonido que emite tu smartphone. Puedes programar ciertos momentos del día para checar de manera rápida tus cuentas personales.

Secreto 8: Evitar las reuniones por todos los medios

Las reuniones pueden "comerse" el tiempo: empiezan tarde, a vece reúnen a gente equivocada, se pierden del asunto central y se prolongan. Las personas productivas evitan tener juntas todos los días y, si son imprescindibles, se aseguran de que no excedan del tiempo necesario.

Secreto 9: Decir 'no' a casi todo

Warren Buffett dijo una vez: “La diferencia entre las personas exitosas y las personas muy exitosas es que las segundas dicen que no a casi todo”. Si algo no es un rotundo y mayúsculo SÍ, entonces debe ser un no. Recuerda: sólo tienes 1440 minutos. No los gastes innecesariamente.

Secreto 10: Seguir la fórmula 80/20

Conocido como el Principio de Pareto, en la mayoría de casos el 80 por ciento de los resultados proceden de sólo el 20 por ciento de las actividades. A partir de esto, las personas saben cuáles son las actividades que conducen a los mejores resultados, y se fijan en ellas ignorando el resto.