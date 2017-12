Los cuatro hábitos que hacen productivos a Bezos, Gates y Musk

Tal vez has escuchado varios mitos sobre cómo le hacen en Silicon Valley para elevar la productividad y mejorar las funciones cognitivas, que van desde el uso de suplementos alimenticios y bebidas energéticas hasta el uso de drogas; sin embargo, los empresarios más exitosos del mundo tienen métodos más sencillos y son tan simples que cualquiera puede usarlos.



De acuerdo con la periodista y experta en tecnología, Guadalupe González (@mariainnyc), estos son los cuatro hábitos de productividad que han ayudado a Jeff Bezos, Bill Gates y Elon Musk a llegar a la cima:



1 Dan prioridad al correo electrónico



Bill Gates utiliza tres monitores para mantenerse al tanto de su bandeja de entrada durante sus días de Microsoft: una pantalla es para mostrar sus correos electrónicos entrantes, otra para el específico que estaba leyendo, y una tercera con su computadora de escritorio o navegador desplegada en caso de que necesite mostrar un enlace o archivo.



Elon Musk -fundador de SpaceX y Tesla-, se jacta de alardear sobre su hábil uso del correo electrónico para hacer las cosas. "Siempre que sea posible, trato de comunicarme de forma asincrónica", dijo en una entrevista para Mashable. "Soy muy bueno en el correo electrónico".



Mientras tanto, Jeff Bezos es conocido por enviar correos electrónicos de una sola pregunta a su equipo, en la mayoría de los casos sobre quejas de usuarios recibidas en su cuenta pública, lo que permite al CEO de Amazon delegar problemas en el administrador apropiado sin tener que dedicar demasiado tiempo a ello.



2 No realizan reuniones sin sentido



En su libro de 1999 Business @theSpeed ​ofThought, Bill Gates escribe: "Las buenas reuniones son el resultado de una buena preparación". Él dice que debe enviar por correo electrónico documentos y otros datos a las personas de antemano, para que puedan analizar antes de la reunión. "De esa manera, pasarás la reunión discutiendo el tema, no presentándolo".



Jeff Bezos usa una regla de dos pizzas para llevar a cabo reuniones efectivas. Nunca organiza una donde dos pizzas no puedan alimentar a toda la habitación.



En cuanto a Elon Musk, un exempleado reveló en Quora que les pregunta a los empleados por qué están en una reunión si no han dicho nada, pues considera que las reuniones son más productivas cuando los asistentes se limitan a aquellos que tienen un propósito para ella, ya sea porque pueden proporcionar información o implementar una solución.



3 Duermen las horas que necesitan



Tomando en cuenta que en EU se pierden hasta 411 mil millones de dólares al año en el PIB por la falta de sueño, pues afecta la capacidad del cerebro para procesar información y, por consiguiente, productividad (Rand Corporation, 2016).



Bill Gates dice que necesita siete horas por noche, Jeff Bezos duerme ocho y Elon Musk se queda con seis o seis y medio. Los tres coinciden en que necesitan dormir lo suficiente para ser eficientes durante el día de trabajo.



4 Hacen ejercicio



Tanto Jeff Bezos como Elon Musk y Bill Gates, incorporan el ejercicio en sus rutinas. Bezos y Musk optan por levantamiento de pesas y cardio, y Gates pasa tiempo en la caminadora, a veces viendo algún tipo de contenido educativo.