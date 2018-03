La pizza te puede hacer más productivo que el dinero

¿Una pizza puede motivar más a las personas que el dinero? Aparentemente sí, según un experimento de Dan Ariely, profesor de Psicología y Conducta Económica de la Universidad de Duke.

Ariely publicó sus resultados en el libro “Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations” (algo así como "Recompensa: La lógica escondida que da forma a nuestras motivaciones"), en donde explicó que estudió los efectos de los estímulos en cuatro grupos de trabajadores de una fábrica de semiconductores.

A tres se les prometió un premio si lograban el ensamble se cierta cantidad de chips informativos al día, por una semana para ver qué incentivo era más eficiente, mientras que el otro sería el grupo control.

Al primer equipo se le prometió un mensaje diciendo “Bien Hecho” de parte de su jefe; al segundo se le prometió un bono de 30 dólares, mientras que al tercero se le ofreció un cupón por pizza gratis. El cuarto no recibió promesa de recompensa.

Tras el primer día, el equipo de la pizza tenía los mejores resultados con un 6.7 por ciento de aumento de productividad respecto del grupo control, seguido por el grupo del mensaje con un 6.6 por ciento, y por el del bono con 4.9 por ciento .

Sin embargo, al final de la semana los resultados fueron sorprendentes, ya que el equipo motivado por pizza bajó a segundo lugar, siendo superado por el equipo al que se le prometió el mensaje de parte de su jefe, dejando en último lugar al equipo del bono, quienes además fueron 6.5 por ciento menos productivos que el grupo control.

Psicológicamente hablando, los resultados presentados en este experimento apuntarían a que las personas valoran el reconocimiento y apreciación sobre premios tangibles y dinero, según explica un artículo publicado por la Universidad de Duke.