6 pasos para que contrates a personas más inteligentes que tú

Si eres un líder al que le resulta cómodo tener un equipo que siga tus instrucciones y no te contradiga, estás cometiendo un error que puede hacer la diferencia entre contratar a alguien que no necesitas o alguien que aporte ideas a tu empresa.

Alexa von Tobel, fundadora y CEO de LearnVest, indica en un artículo de Inc., que los mejores líderes se sienten cómodos contratando a personas más inteligentes que ellos, ya que consideran que creen que éstas impulsarán a sus compañías con ideas diversas.

Y da 6 pasos para hacerlo.

1. Tener una filosofía de talento.

De acuerdo con la CEO, los líderes deberían buscar a personas que les digan que están equivocados y que tengan mejores ideas.

Significa tener a personal más inteligente y mucho mejor y más talentoso que tú, y con opiniones diferentes a las tuyas.

2. Mantenerse actualizado sobre el mercado.

No solo es necesario conocer a las mejores empresas reclutadoras, también es importante saber que tu industria está evolucionando así como el talento.

La CEO aconseja no sólo trabajar con una reclutadora, también es necesario preguntar entre tu propio equipo quién creen que puede ser el mejor y el más brillante para el puesto. Esto siempre te llevará por un camino diferente al que irías si no hubieras hecho esa pregunta.

3. Ejecuta un proceso personalizado.

Durante el proceso de contratación debes tener una lista de preguntas y un proceso de calificación. Puedes pedir a otros sus puntos de vista sobre éstos y establecer un equipo de contratación que realizará las entrevistas.

4. Con energía.

Al hacer entrevistas laborales en video o en persona no solo te fijes en cómo responden los candidatos al puesto, también busca todas las pistas no verbales. ¿Qué dijeron? ¿Qué no dijeron? ¿Qué te está diciendo su lenguaje corporal? ¿Cómo están respondiendo, o no?

Y asegúrate de realizar la entrevista cuando sea en tu mejor momento del día. No puedes ejecutar esta parte crucial del proceso de selección si apenas prestas atención.

5. Busca el autoconocimiento.

La CEO te recomienda contratar a quienes tienen una idea clara de en qué son buenos y en qué no.

Preguntar "¿Qué comentarios has escuchado de varias personas sobre ti?", te da una buena idea de que tanto las personas conocen o no dónde están sus debilidades.

6. Talento a bordo

Una vez que has seleccionado al mejor postulante, debes preparlo bien y configurar un plan de 30, 60 y 90 días para él o ella dentro de la empresa.

Eso incluye ser extremadamente claro con el candidato sobre sus roles y responsabilidades que tendrá y lleva un control al respecto para asegurarte de que estás cumpliendo tu parte del trato, que es apoyarlo.

La gente es todo por lo que cuando estás buscando personal debes seguir lo que dice Steve Jobs: "Estamos aquí para hacer una mella en el universo. De lo contrario, ¿por qué otra cosa estar aquí?".

Y, lo más importante, cuando sabes por instinto que tomaste la decisión equivocada, tienes que corregir rápidamente.

La CEO indica que uno de sus mejores miembros de la junta de su empresa le dijo una vez: "Cuando contratas talento sénior, si lo haces bien el 70 por ciento del tiempo, estás haciendo un trabajo sólido".