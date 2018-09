5 tips para no morir en el intento del emprendimiento

Si pensabas que ser emprendedor significa una vida llena de lujos, con mucho dinero de por medio y el éxito asegurado, quizá tu pensamiento deba cambiar de perspectiva.

La vida de los emprendedores debe pasar por varias etapas antes de llegar, al menos, a un mínimo aceptable de inicio de ventas y, con ello, comenzar a recuperar ganancias.

En México, los emprendimientos están expuestos a no alcanzar un crecimiento adecuado por no tener claro el panorama a seguir: el promedio nacional de vida de los negocios luego de su nacimiento, de acuerdo con el Inegi, es de casi 8 años, lo que contrasta ampliamente con las grandes compañías mexicanas y mundiales.

Alejandro Lomas, fundador de la incubadora de negocios Startcups -que cada año lanza una convocatoria para apoyar de forma gratuita el crecimiento de hasta 20 proyectos-, da 5 consejos y tips para todos aquellos que estén pensando iniciar su aventura por el emprendedurismo.

1. ¿De verdad quieres ser emprendedor?

Alejandro Lomas dijo en entrevista con El Financiero que lo primero que debes saber antes de iniciar cualquier proyecto en el mundo del emprendedor es si en verdad quieres serlo.

"Debes darte cuenta si tienes el deseo o las ganas o la fuerza para aguantar no tener dinero, pasar hambre, aguantar que te digan que estás mal, aguantar que te digan que estás loco. Primero, antes de que te metas a esta bronca de emprender, debes saber si realmente te gusta el tema de arriesgarte; tienes que arriesgarte, dar tu dinero a jugar", comentó el especialista.

2. Pasión por el trabajo

Si quieres ser emprendedor, el siguiente paso es encontrar un campo donde sepas que harás tu trabajo con alegría y disposición cada día.

"Siempre dedícate a lo que te apasiona: esa cosa que harías sin que te pagaran, haz méritos. Va a ser la única forma en que vas a aguantar los siguientes 2 o 3 años, tal vez 5 sin cobrar ni un solo centavo. Muchos emprendedores lo hacen por la idea de negocio, no porque les apasiona", añadió el fundador de Startcups.

3. La tecnología, imprescindible

Lomas aseguró que, en el contexto actual y en los años por venir, cualquier negocio debe hacer uso de la tecnología para potenciar sus actividades.

"Si vas a dedicarte a emprender y tu idea de negocio es crecer la empresa, ya no abras un restaurante, ya no abras una tienda de abarrotes, ya no abras una escuela; todo eso compleméntalo con tecnología. Ya con tecnología, mejor dedícate a crear productos", dijo el empresario.

El fundador de Startcups aconsejó que, por ejemplo, si vas a hacer un banco, mejor te dirijas a las fintech y concentres tus esfuerzos en crear una plataforma de servicios financieros por internet.

"La tecnología es una encima que se suma a la proteína que es tu negocio. En estos tiempos, la tecnología debe estar sí o sí en la empresa", comentó.

4. Financiamiento y la 'cadenita' a seguir

¿Dónde conseguir el dinero? Un tema que a muchos aspirantes a crear un negocio puede generar dudas no es tan complejo como parece, de acuerdo con el experto de Startcups.

"En el mundo, hay más dinero que proyectos. Hay etapas en las que tú puedes levantar inversión con algo muy básico como un bootstrapping. ¿Qué es un bootstrapping? Es mantener y usar tu dinero que tienes ahorrado; 10, 15, 20 pesos mantenerlos contigo y empezar a emprender con lo que se tiene al alcance", comentó Lomas.

Después de ello y si necesitas más ayuda, la fórmula de las tres efes (FFF) siempre puede serte de utilidad: "Friends (amigos), family (familia) and funds (fondos de inversión). Siempre habrá un amigo que te conoce de la infancia yq ue le quiera entrar a tu proyecto, así igual con la familia, siempre va a estar tu papá, tu mamá, tu tía, el primo. ¿Qué diferencia hay entre un punto de estos y un inversionista? Que tu familia te conoce; después, los fondos son de locos que no conoces, pero que van a confiar en tu proyecto".

Otra forma son las incubadoras, como Startcups, se encargan de apoyar los proyectos sin buscar dividendos de forma inmediata, apoyan al emprendedor desde cero. De manera similar, las instituciones, como el Inadem, brindan apoyo a los emprendedores jóvenes para iniciar su negocio con créditos.

Y la secuencia sigue: "También tenemos a los ángeles inversionistas, que esos están cuando la empresa ya genera ventas. Más adelante están los fondos de inversión privada, que sólo se meten a partir de 10 millones de pesos en adelante. Es una cadenita que sí funciona".

5. ¿Con cuánto dinero y con qué equipo iniciar?

¿500 mil pesos? ¿Un millón? No, ninguna de las dos. Alejandro Lomas recomendó una cantidad mucho menor y más factible de juntar. "Invierte entre 50 mil y 100 mil pesos como máximo". En otras palabras, arrancar con un mínimo viable para que el producto pueda comenzar a venderse

En cuanto al equipo que debe conformar tu emprendimiento, Lomas dijo que hay dos pasos que pueden ser de utilidad: a) consigue un cofundador o un socio para sacar adelante el proyecto. Si tú no eres un programador, consigue uno. Págale con acciones en vez de con dinero para que él desarrolle; b) todo buen equipo tiene tres haches: un hacker, que es el programador, el que le sabe a la tecnología; un hipster, que es el que entiende del arte, el que entiende de diseño; y un hostess, que sabe vender, siempre anda metido con la gente.