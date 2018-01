EU ahora quiere acabar con el mundo que creó

El “orden global basado en reglas” es una frase que induce bostezos, pero representa algo importante. Todos los países del mundo, excepto algunos estados canallas, se relacionan entre sí de acuerdo con un conjunto acordado de reglas legales, económicas y militares. Si se ignorasen o invalidaran, podría estallar la confusión y el conflicto.



Algunos países no occidentales han creído por mucho tiempo que la frase autoriza la dominación global de EU. Dado que EU prácticamente escribió las reglas, podría asumirse que el sistema podría estar sesgado a favor de EU.



Pero Donald Trump no lo ve de esa manera. El presidente de EU piensa que extranjeros astutos han manipulado el sistema internacional, por lo que ahora EU comercia en desventaja masiva y los tribunales internacionales le obligan a aceptar decisiones hostiles. En temas de seguridad, Trump se queja de que EU gasta miles de millones dando protección económica a aliados ingratos. Está demandando un cambio.



“Si lo rompes, es tuyo”, dice el eslogan en tiendas de cerámica. Pero cuando se trata del orden global basado en reglas, la opinión

de la administración de Trump parece ser, “Ya no es nuestro, así que vamos a romperlo”. EU se está volviendo en contra del mundo que creó y las consecuencias son impredecibles y potencialmente peligrosas.



El próximo año será una gran prueba de hasta qué punto está dispuesta a llegar la administración de Trump conforme inicia potencialmente un ataque múltiple al sistema de comercio internacional: exigiendo cambios radicales al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), obstaculizando a la Organización Mundial del Comercio (OMC), e imponiendo aranceles a los productos chinos. Podrían surgir tensiones fácilmente este año entre EU y Corea del Sur, o dentro de la alianza de la OTAN, lo cual pondría en duda el compromiso de EU con las reglas que rigen la seguridad mundial.



La pregunta subyacente es cómo se verá el mundo, después de unos años de una administración estadounidense comprometida con un cambio radical en el sistema internacional.

****

En términos generales, hay cuatro posibilidades. La primera es que EU consiga los cambios que desea y el sistema sobreviva, de una forma modificada, con EU aún como el claro líder mundial. La segunda opción es que surja un nuevo sistema donde el resto del mundo siga operando bajo reglas multilaterales e ignorando, en la medida de lo posible, el unilateralismo de EU.



La tercera posibilidad es que la retirada de EU produzca a un colapso del orden basado en reglas...y por lo tanto un caos general. La cuarta opción es que EU esté satisfecho con cambios esencialmente cosméticos, y el sistema continúe tal y como está ahora.



Es demasiado pronto para saber cuál de estos escenarios prevalecerá. La administración Trump argumentaría que lo la opción uno -un sistema cambiado, aún liderado por EU- ya está en curso. Canadá y México han iniciado negociaciones para revisar el TLCAN. Los miembros europeos de la OTAN están aumentando su gasto militar. China probablemente hará concesiones comerciales, si enfrenta suficiente presión.



Sin embargo, están surgiendo elementos de la opción dos: un mundo sin EU. Cuando la administración Trump se retiró del acuerdo comercial del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), los otros 11 miembros decidieron seguir adelante sin EU.



La semana pasada Trump indicó que EU podría unirse a un TPP revisado, pero es probable que sea demasiado tarde para eso. Mientras tanto, la Unión Europea se ha visto fortalecida por la retórica anticomercial de Trump y está cerca de concluir acuerdos comerciales con Japón y con Mercosur, el bloque de naciones sudamericanas.



Asimismo, China está avanzando con su iniciativa ‘Un Cinturón, Una Ruta’, cooperando con otras naciones para crear infraestructura en Eurasia y el Pacífico.



Pero el hecho de que aún no haya ocurrido nada muy grave proporciona algunas pruebas para la opción cuatro, en la que EU se contenta con cambios cosméticos que le permiten a Trump reclamar algunas “victorias”. Las grandes empresas en EU podrían rebelarse si la administración Trump intentara acabar con el TLCAN.



Y, no importa lo que diga Trump, EU obtiene ventajas políticas y de seguridad al desempeñar el rol de “policía mundial” y no las abandonará a la ligera.