¿Cuáles son las tecnologías que nos acechan?

Fuente: Ismael Angeles

De vez en cuando almuerzo con un genio de las matemáticas qué pasó años en los bancos de inversión y está obsesionado con el futuro de la tecnología.

No es un nombre conocido, pero habla mucho con personas que lo son, y siempre dejo nuestro encuentro pensando en temas relacionados con la tecnológica sobre los cuales no había pensado mucho anteriormente.

Esto no es siempre alentador. Mi amigo comparte con Elon Musk el miedo de que la inteligencia artificial plantea un riesgo existencial a la civilización humana.

Y eso era antes de que nos enteráramos la semana pasada de que Alexa, la asistente digital de Amazon, había comenzado a reírse de forma horripilante ante sus sobresaltados dueños sin motivo aparente.

Pero también me impresiona lo mucho que la vida laboral podría cambiar si sólo una fracción de las tecnologías que las empresas están desarrollando llegan a materializarse.

Ser llevado a la oficina en un tren de tubo en vacío sería un avance serio sobre el Metro en las horas pico de tráfico. Leer el correo electrónico a través de un lente de contacto biónico podría ser útil, aunque no tanto como un avatar personal que conteste mi teléfono, o un escudo de invisibilidad que pudiera utilizar para esquivar la llegada de humanos indeseados.

¿Pero qué podría verdaderamente convertirse en realidad en el curso de nuestras vidas?

Una de las universidades más importantes del Reino Unido ha proporcionado una respuesta. Imperial College London tiene un equipo llamado Tech Foresight que trata de ayudar a que las juntas directivas entiendan lo que está transcurriendo en el laboratorio y cómo podría afectar a su empresa.

El equipo valientemente ha clasificado a 99 tecnologías, desde teléfonos implantables hasta trasplantes de cabezas, basándose en la rapidez con la que podrían volverse ubicuas.

La clasificación está basada en factores como el número de empresas dedicadas a una tecnología específica, las sumas de dinero que están gastando, si el público amaría u odiaría la innovación y cuán disruptiva podría ser.

Número uno en la lista es algo que ya ha llegado pero que no cambiaría el mundo: un pañal ‘inteligente’ que promete relegar al pasado la prueba olfativa con un monitor que alerta a los padres la necesidad de cambiarlo.

Tristemente, el lanzamiento de avatares personales vitalicios está entre 10 y 20 años en el futuro y el transporte en tubos en vacío es una posibilidad aún más distante.

Al igual que el embarazo masculino, no se considera que estará ampliamente disponible por 20 años o más.

Lo mismo sucede con muchas otras cosas que no me molestaría ver antes, incluyendo los escudos de invisibilidad y miembros de juntas directivas artificialmente inteligentes, quienes presumiblemente no serían peores que algunas versiones humanas.

Del lado positivo, podríamos estar aproximándonos a algunas cosas provechosas, como la impresión de órganos humanos y la sangre artificial.

Otras tecnologías están demasiado cerca del tiránico Gran Hermano de Orwell para inspirar confianza. El monitoreo del sentimiento público podría estar aquí en 10 ó 20 años, según la lista.

Esto incluye una tecnología que podría leer expresiones faciales a larga distancia o detectar ritmos cardiacos con suficiente exactitud para predecir si la multitud en un juego de fútbol está a punto de causar un disturbio, dice Nik Pishavadia, director de compromiso corporativo de Tech Foresight.

Yo no estoy tan segura. Como dice Pishavadia: “Hay cosas que le serán más o menos aceptables al público, y eso afectará cómo y cuándo llegarán al mercado”.

Lo cual nos trae a lo más aterrador de todo esto: la conciencia artificial.

La lista de Tech Foresight no es exhaustiva. Me entristeció saber que no incluye jetpacks personales, los cuales James Bond ya usaba en la década de 1960, o ni siquiera automóviles voladores.

Los autores dijeron que tenían que establecer algunos parámetros.

También advierten que se supone que su lista debe provocar tanto como predecir y yo espero que así sea.