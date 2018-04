Zuckerberg 'calma' a inversionistas y sus acciones repuntan

Las acciones de Facebook subieron hasta 4.8 por ciento este jueves, después de que su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, dijo que la red social no sufrió un impacto significativo en su uso o en la venta de anuncios a raíz de un escándalo de privacidad de datos.

Los títulos de la firma han bajado un 16 por ciento, borrando más de 80 mil millones de dólares de su valor de mercado desde el 16 de marzo, cuando The New York Times y The Observer informaron sobre el uso de sus datos por parte de la consultora política Cambridge Analytica.

A las 10:53 horas de la Ciudad de México, las acciones de Facebook subían un 2.73 por ciento, a 159.33 dólares por acción.

Datos de analistas de Evercore ISI confirmaron las palabras de Zuckerberg, precisando que Facebook fue una de las cuatro aplicaciones más descargadas a nivel mundial en marzo en una muestra de más de 40 aplicaciones analizadas en las tiendas de Android e iOS.

Además, las descargas de la aplicación de Facebook mejoraron mensualmente tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, según los datos. La red social aumentó su porcentaje de descargas de su app en marzo en un 33.2 por ciento desde un 30.1 por ciento.

Varios analistas de Wall Street explicaron que la caída de las acciones es una buena oportunidad para comprar acciones otrora poco accesibles, aunque advirtieron que mucho dependerá todavía del testimonio de Zuckerberg ante el Congreso la próxima semana.

"Sospechamos que, mirando hacia atrás en un año a partir de ahora, si no antes, este episodio habrá sido una oportunidad de compra extraordinariamente convincente en el espacio de las empresas de gran capitalización de internet", mencionaron analistas de Deutsche Bank.

Zuckerberg mencionó el miércoles que acepta la culpa por la filtración de los datos y que debería haber hecho más para auditar y supervisar a desarrolladores ajenos como el que contrató Cambridge Analytica en 2014.

El martes y el miércoles de la próxima semana testificará sobre el asunto ante el Congreso.

"Aunque está claro que la confianza de los inversores se ha visto significativamente afectada por las revelaciones de Cambridge Analytica, creemos que FB está actuando de manera dinámica y agresiva para reforzar sus controles de privacidad y aumentar el nivel de transparencia en sus prácticas", dijo Ken Sena, analista de Wells Fargo.