Vista Oil obtiene 650 mdd en histórica OPI en la Bolsa mexicana

Esta empresa no tiene ingresos, aún no produce, pero este jueves obtuvo el equivalente a 650 millones de dólares a cambio de sus acciones. Eso es un 30 por ciento más de lo que esperaban sus promotores.



En muchos sentidos, Vista Oil & Gas es pionera. En México, la suya es la primera oferta pública inicial de una Compañía de Adquisiciones de Propósito Especial, las siglas en inglés de este formato son un poco menos desconocidas: SPAC.



También es la primera empresa con vocación de exploración y producción petrolera en llegar a la Bolsa Mexicana de Valores. Una peculiaridad más: el “pricing” ocurrido este día no implicó poner un precio a cada papel, sino conocer cuántas acciones compraría el público a un precio determinado.



De acuerdo con un comunicado y el prospecto de colocación enviados a la Bolsa, Inversionistas, principalmente institucionales como las Afores, compraron 65 millones de paquetes de la empresa con valor unitario del equivalente a 10 dólares cada uno, que contienen una acción y un warrant. Eso es 15 millones de documentos más que los estimados en el prospecto de colocación.



La mitad fue colocado en México y el resto en mercados internacionales, expuso la empresa en un texto.



Lo que compran los inversionistas es la promesa de que esta compañía dirigida por Miguel Galuccio --un argentino que dirigió la perforadora Schlumberger en México y que ayudó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a recuperar la viabilidad financiera de YPF, cuando la encabezó— se convierta en una productora de gas y petróleo de tamaño medio, que opere en yacimientos de Colombia, Brasil, Argentina y de México.



Acorde con documentos públicos, los 650 millones recibidos deben ser guardados temporalmente en un fideicomiso en el Reino Unido e invertido en valores gubernamentales de Estados Unidos.



Mientras tanto, Galuccio y su equipo formarán el paquete de empresas o activos que pretendan comprar para que Vista Oil finalmente tenga una función petrolera. Posteriormente, regresarán a una asamblea de accionistas a votar el paquete de proyectos en los que invertirán.



Votada la decisión, los inversionistas inconformes pueden exigir su reembolso, sin intereses y sus acciones pueden ser vendidas a otros. Quienes se queden en la empresa tendrán derecho a dividendos y utilidades cuando éstos surjan.