Viga no causó daños estructurales en Periférico: OHL

Respecto a la viga que cayó del segundo piso del Periférico a los carriles centrales a la altura de Observatorio y General Cueto -incidente en el cual no hubo lesionados-, la empresa OHL México dijo en un comunicado que no se encontraron daños estructurales en el corredor vial.



"El objeto en cuestión es un molde de construcción que no forma parte de los elementos estructurales esenciales para el funcionamiento de la vía, siendo este un caso único en la autopista", anunció OHL.



La empresa destacó que no hubo lesionados y que el suceso sólo causó daños materiales en un vehículo. OHL aseguró que ya se pusieron en contacto con el dueño del auto y que cubrirán todos los gastos.



"Se realizó también una revisión del percance en el sitio con el personal de la Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de México y se levantó una minuta, en la que se concluye que no existe ningún riesgo estructural para la autopista y que el concesionario se hará cargo de todos los daños ocasionados", concluyó.

