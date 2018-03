Versace decide dejar de usar pieles en sus colecciones

Versace ha decidido eliminar las pieles de sus colecciones, uniéndose así a Gucci, Giorgio Armani y Hugo Boss, entre otras casas de moda.

La Humane Society, que hace campaña contra la venta de pieles, recibió con beneplácito la noticia el miércoles al decir que "Versace es una marca de lujo masivamente influyente que simboliza el exceso y el glamour".

El grupo citó una entrevista en la revista 1843 del Economist Group en la que Donatella Versace dijo: "¿Pieles? No quiero saber nada de eso. No quiero matar animales para hacer moda. No se siente correcto".

Versace no ha dicho cuándo sacará las pieles de sus colecciones, pero dados los ciclos de la moda, no sería antes de la próxima temporada de invierno.

La firma se une a una tendencia para hacer colecciones de ropa más sustentables desde el punto de vista ambiental.