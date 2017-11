Vender CNN, un tema en negociación de AT&T y EU para poder comprar Time Warner

AT&T y funcionarios antimonopolio de Estados Unidos están discutiendo si la empresa debería vender activos para salvar su adquisición de Time Warner por 85 mil 400 millones de dólares, según mencionaron este miércoles fuentes al tanto.



Debates sobre los activos individuales, incluida la división que incluye CNN, han surgido en las conversaciones entre las empresas y funcionarios del Departamento de Justicia, dijeron las personas, aunque discreparon sobre quién propuso una desinversión.



Una persona dijo que AT&T ofreció vender CNN, una propuesta que el Gobierno rechazó, mientras que otra fuente dijo que el Departamento de Justicia mencionó la idea de deshacerse de DirecTV, el proveedor satelital o Turner Broadcasting, que incluye los canales de cable CNN, TNT y TBS.



Los puntos de vista conflictivos resaltan cuán lejos están las dos partes de llegar a un acuerdo y el riesgo de que las conversaciones lleguen a un callejón sin salida.



Sin un pacto, el Departamento de Justicia demandaría para bloquear la fusión la próxima semana, dijo una de las personas. También ha exigido ventas de activos significativas para aprobar el acuerdo, dijeron el miércoles fuentes a Reuters, y durante discusiones sostenidas al lunes pidió que AT&T venda a Turner Broadcasting -la matriz de CNN- o su operación de televisión satelital DirecTV.



AT&T está aumentando los preparativos para luchar contra el Departamento de Justicia en el tribunal si llega a ese punto, según fuentes consultadas por Bloomberg.



La compañía está instruyendo a su equipo legal que se prepare para una posible batalla judicial ante las crecientes preocupaciones de que el jefe de la división antimonopolio, Makan Delrahim, quiera que AT&T desinvierta activos, mencionaron las fuentes.



El cierre del acuerdo, que originalmente se esperaba para fin de año, es ahora incierto, dijo este miércoles el director financiero de AT&T, John Stephens.



Las acciones de Time Warner cayeron 6.7 por ciento a 88.28 dólares, en comparación con el precio de oferta de 107.50 dólares. Las acciones de AT&T subieron 1.15 por ciento a 33.45 dólares.



No está claro si AT&T estaría dispuesto a desprenderse de cualquier cosa que esté adquiriendo de Time Warner.



"Nunca he ofrecido vender CNN y no tengo intención de hacerlo", dijo el miércoles el presidente ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, en un comunicado. Stephenson asistirá el jueves a un evento en Nueva York y posiblemente enfrentará preguntas sobre el acuerdo.



La compañía ha dicho que considera a CNN, el canal de noticias que ha sido un pararrayos para el presidente Donald Trump, un activo importante, y la compañía también considera que propiedades como el estudio Warner Bros y los canales HBO, TNT y TBS son esenciales, dijeron personas familiarizadas con el asunto.



La disputa es el más reciente giro en un acuerdo que adquirió un mayor significado político inmediatamente después de su concepción en octubre de 2016.



El presidente Donald Trump, un crítico frecuente de CNN, atacó la fusión durante su campaña electoral el año pasado, prometiendo que si llegaba a la Casa Blanca, su Departamento de Justicia bloquearía la transacción. Trump no ha comentado el acuerdo desde que asumió el poder en enero. La Casa Blanca rehusó hacer comentarios.



AT&T quiere comprar a Time Warner, dueña del canal de cable HBO, del estudio cinematográfico Warner Bros y de Turner Broadcasting, para incorporar una oferta de entretenimiento en video a sus servicios móviles y disputar los ingresos por publicidad en Internet que obtienen Facebook Inc y Alphabet Inc.