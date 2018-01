Usuarios reportan caída de Infinitum

Usuarios del servicio de internet de Telmex, mejor conocido como Infinitum, reportaron este martes fallas en el servicio y caídas en el sistema.



De acuerdo con las personas que reportaron fallas, la caída del sistema habría tenido lugar en varias partes de la República.



Sin embargo, una asistente de atención a clientes de Telmex dijo a El Financiero que las fallas fueron únicamente en las Ciudad de México.

Es momento de marcar a #telmex y molestarlos como ellos a mí cuando me atraso un día en pagar mi #infinitum. — Yoce (@YoceRA11) 30 de enero de 2018

#Infinitum estaríamos mejor con ya sabes quien — Arturo Ü Hernández (@zakromorales) 30 de enero de 2018



A pesar de que la compañía de Carlos Slim todavía no da una postura oficial sobre esta caída masiva, una posible solución a este problema sería cambiar las DNS en la sección de protocolos de internet.



DNS (que son las siglas en inglés para Domain Name System) son esenciales para una computadora que quiere acceder a internet, pues se trata de un desarrollo tecnológico que le permite a un dispositivo poder conocer el sitio donde está alojado un sitio en la web.



Es decir, sin ello no se podría navegar ni en Google, Firefox, Facebook, Twiiter ni en ningún otro sitio que esté alojado en la red.



Aquí una posible solución:

Tienen problemas con su conexión de #infinitum?

Pongan un DNS fijo en su PC y listo.



De nada. pic.twitter.com/2dwo7T6N9R — elTore (@hanzuresg) 30 de enero de 2018



Después de entrar a esta sección de protocolos de internet, cambia las dos casillas de DNS por los siguientes números: 8888 / 8844, que son de Google.