UBS reporta pérdidas mayores a las estimadas en el 4T2017

La mayor parte de los 79 millones de francos ( 82 millones de dólares) en pérdidas crediticias de UBS Group en el cuarto trimestre correspondieron a un préstamo del banco suizo respaldado por acciones de Steinhoff International Holdings, dijo una persona con conocimiento del tema.



La pérdida dejó las utilidades de banca de inversión de UBS por debajo de las estimaciones. La unidad reportó una ganancia antes de impuestos de 49 millones de francos en comparación con la media de 131 millones de francos de las estimaciones de analistas compiladas por el banco. UBS no accedió a efectuar declaraciones sobre la pérdida crediticia.



El caída de la compañía sudafricana Steinhoff se sintió en las ganancias bancarias estadounidenses la semana pasada cuando las entidades crediticias revelaron más de mil millones de dólares de pérdidas en ajuste de mercado y deudas pasadas a pérdida por préstamos de margen.



UBS integra un grupo de bancos europeos como BNP Paribas y HSBC Holdings que otorgaron un préstamo de margen por mil 600 millones de euros (dos mil millones de dólares) respaldado por acciones de Steinhoff a Christo Wiese, el mayor accionista de la compañía y ex presidente, dijeron el mes pasado personas al tanto del tema.



Las acciones de Steinhoff, propietario de cadenas minoristas en el mundo entero, perdieron alrededor del 90 por ciento de su valor el mes pasado después de que el 5 de diciembre la empresa anunciara que tenía irregularidades contables no cubiertas. La revelación también determinó la renuncia de Wiese y del máximo responsable, Markus Jooste.



Citigroup fue el más golpeado de los bancos estadounidenses debido a los problemas de Steinhoff, con pérdidas y calificaciones como incobrables de unos 370 millones de dólares, seguido por 292 millones de dólares en el caso de Bank of America.