Uber, investigada por discriminación de género

Uber Technologies se enfrenta a una investigación sobre discriminación de género por parte de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EU, dijo una persona familiarizada con el asunto, a medida que surgen nuevas preguntas sobre la cultura corporativa de la compañía.

La investigación, que comenzó en agosto, se centra en las acusaciones de disparidades salariales y otras conductas discriminatorias hacia las mujeres, dijo la persona, quien solicitó no ser identificada porque el asunto es privado. Es una de más de media docena de investigaciones federales sobre la compañía de viajes compartidos que surgieron en el último año.

Uber está tratando de reconstruir su reputación después de un año tumultuoso en el que acusaciones de discriminación y prácticas comerciales cuestionables derivaron en el despido de aproximadamente 20 empleados y la salida del cofundador Travis Kalanick como máximo ejecutivo. Dara Khosrowshahi, quien asumió el cargo de Kalanick en septiembre, ha dicho que está reformando Uber para hacerla una compañía más ética.

Pero los esfuerzos de Khosrowshahi recibieron dos reveses de alto perfil en la última semana. El martes Uber informó de la partida de Liane Hornsey, la directora de recursos humanos. El cambio de personal se produjo después de una acusación de que ella no tomó en serio las acusaciones de discriminación racial. El viernes, el diario The New York Times informó que Barney Harford, el director de operaciones nombrado por Khosrowshahi, se había disculpado con los empleados después de quejas de que había hecho comentarios raciales desconsiderados durante una conferencia telefónica.

"Estamos mejorando continuamente como empresa y hemos realizado muchos cambios proactivamente en los últimos 18 meses", dijo Matt Kallman, portavoz de Uber. Dijo que la compañía con sede en San Francisco está implementando una nueva estructura de salario, revisando su proceso de revisión de desempeño y desplegando capacitaciones en diversidad y liderazgo para gran parte de sus 18 mil empleados en todo el mundo. La investigación de discriminación fue informada el lunes temprano por el diario The Wall Street Journal.

La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo declinó comentar sobre la investigación, citando reglas de confidencialidad. "La información se hace pública solo cuando la comisión presenta una demanda, que generalmente es el último recurso", dijo la portavoz Kimberly Smith-Brown. La agencia ha examinado de cerca a Silicon Valley en los últimos años. En 2016, investigó a Google por discriminación por edad y está investigando reclamos similares en Intel.