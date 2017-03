Toshiba planea declarar a Westinghouse en quiebra

TOKIO.- La firma japonesa Toshiba informó a sus principales prestamistas que planea que Westinghouse Electric, su unidad nuclear en Estados Unidos, se declare el quiebra el 31 de marzo, informaron este viernes fuentes familiarizadas con el asunto.



Toshiba quiere limitar pérdidas futuras en su unidad en Estados Unidos, acogiéndose al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de ese país.



Acogerse al capítulo 11 aumentaría las provisiones de Toshiba vinculadas a su unidad en el ejercicio actual a cerca de un billón de yenes (nueve mil millones de dólares) desde 712 mil 500 millones de yenes, dijeron las fuentes a Reuters.



Westinghouse se ha visto afectado por enormes excesos de costos en dos plantas nucleares en Estados Unidos.



Las fuentes pidieron reserva de sus identidades porque no tenían autorización para hablar con los medios sobre el tema.



Toshiba dijo este viernes que no era apropiado hablar del asunto de forma prematura.



"Que Westinghouse se acoja o no al capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense es finalmente una decisión de su directorio, y se deben tomar en consideración los diversos intereses de todos sus accionistas, incluyendo a Toshiba y a sus acreedores", dijo la firma japonesa en un comunicado.