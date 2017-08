Toshiba evita salida de bolsa, por ahora

Toshiba probablemente evitó una salida inmediata de la bolsa después de que su auditor suscribió sus resultados financieros, aunque su futuro sigue siendo incierto pues no ha habido avances en las negociaciones para vender su unidad de microprocesadores.



PriceWaterhouseCoopers Aarata (PwC) dio una "opinión calificada" sobre los resultados de Toshiba para el año que terminó en marzo, así como para el período de abril-junio, según un comunicado al regulador. Eso significa que el auditor respaldó ampliamente los libros de cuentas de Toshiba.



Pero PwC también emitió una inusual "opinión adversa" sobre los controles internos de la compañía y afirmó que las pérdidas en su subsidiaria nuclear estadounidense Westinghouse, declarada en bancarrota, no fueron registradas a tiempo.



Toshiba ha tenido dificultades para recuperar la confianza de los accionistas desde 2015, cuando confesó que por varios años había inflado sus ganancias. Analistas han dicho que no está claro si sus acciones pueden seguir cotizando en bolsa en el largo plazo, independientemente del respaldo de PwC.



El mes pasado, el diario Asahi publicó que PwC estaba considerando emitir sólo una opinión adversa, lo que habría llevado a la salida de la bolsa de la firma. Eso habría reducido su capacidad de recaudar dinero para su negocio de microprocesadores, lo que arriesgaría su competitividad.



La empresa de auditorías afirmó que algunas pérdidas vinculadas a Westinghouse registradas en el año empresarial hasta marzo de 2017 deberían haberse declarado en el año previo. Toshiba dijo que no está de acuerdo con eso.



Si las pérdidas fueran declaradas de acuerdo a la opinión de PwC, Toshiba habría registrado un patrimonio neto negativo -pasivos que superarían a los activos- por dos años consecutivos y eso usualmente provocaría una salida de la bolsa de Tokio.



La bolsa revisa actualmente el manejo administrativo de Toshiba para decidir si la firma puede seguir cotizando sus acciones o no. Analistas han afirmado que una salida de la bolsa es improbable mientras PwC suscriba los resultados.



El gigante tecnológico Toshiba señaló este jueves que para el año fiscal 2016 registró una pérdida neta récord de 965 mil 360 millones de yenes (ocho mil 777 millones de dólares), el mayor de todos los tiempos para un fabricante japonés.



Estas pérdidas se sitúan dentro de las estimaciones ofrecidas por la compañía y son más del doble de las registradas en 2015, cuando todavía trataba de reponerse del escándalo de manipulación por el que sobrestimó sus ingresos por ventas entre 2007 y 2014.



El conglomerado japonés también reportó los resultados de sus ganancias para el período abril-junio para el año fiscal 2017, registrando una ganancia operativa del grupo de 96 mil 690 millones de yenes, un récord para el trimestre y casi seis veces mayor que el año anterior.



