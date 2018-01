Toshiba estudia lanzar una OPI de sus microprocesadores: FT

El grupo japonés Toshiba está considerando lanzar una OPI de su preciado negocio de microprocesadores si el acuerdo para vender la unidad por 18 mil millones de dólares a un consorcio liderado por Bain Capital no consigue la autorización de los reguladores a fines de marzo, reportó este lunes el diario Financial Times.



La oferta pública de acciones representa uno de varios planes de contingencia que están siendo evaluados por los ejecutivos de Toshiba, indicó la publicación, tras citar fuentes familiarizadas con el tema. Añadió que algunos analistas y accionistas del conglomerado prefieren la OPI por sobre el actual acuerdo.



En septiembre pasado, Toshiba acordó vender Toshiba Memory, el segundo mayor fabricante mundial de tarjetas de memoria NAND, a un consorcio encabezado por Bain Capital, a fin de cubrir miles de millones de dólares en pasivos surgidos tras la quiebra de su unidad de energía nuclear en Estados Unidos, Westinghouse Electric.



Pero el grupo japonés ya no enfrenta la presión que tuvo alguna vez por una venta total, luego de haber recaudado 5 mil 400 millones de dólares con una nueva emisión de acciones para fondos extranjeros a fines del año pasado, lo que junto a exenciones tributarias le entrega suficiente efectivo para cubrir los pasivos.



Si el acuerdo de venta no consigue la aprobación de las autoridades japonesas al 31 de marzo, Toshiba quedará libre para abandonarlo, según dijeron a Reuters fuentes cercanas al asunto.