Tesla ofrece mil 500 mdd en pagarés para financiar su Model 3

Tesla está a punto de hacer su debut en el mercado primario de bonos corporativos, conforme Elon Musk refuerza el balance de su empresa en medio de una apuesta audaz a un auto eléctrico más económico.



El fabricante de automóviles planea ofrecer mil 500 millones en pagarés senior no garantizados que vencen en 2025, de acuerdo con una declaración. Tesla dijo que tiene la intención de usar los ingresos para apoyar la producción del Model 3, su auto más barato hasta ahora, y para fines corporativos generales. Sería la primera venta de bonos no convertibles de la compañía, según datos compilados por Bloomberg.



En el segundo trimestre, Tesla usó un récord de mil 160 millones en efectivo en el segundo trimestre, principalmente debido al gasto en capacidad para el Model 3 y el aumento de producción de baterías.



El precio del Model 3 arranca en 35 mil dólares, aproximadamente la mitad del costo del sedán Model S de base, y ha acumulado casi medio millón de pedidos netos desde que el año pasado la compañía comenzó a aceptar depósitos reembolsables.



El Model 3 es el eje de los planes de Musk, el presidente ejecutivo, de convertir a Tesla en una automotriz del mercado masivo. La empresa planea fabricar 500 mil vehículos en 2018 y un millón en 2020. El año pasado, la compañía produjo casi 84 mil automóviles y vehículos todoterreno.



Durante una conferencia telefónica sobre sus resultados, Musk dijo la semana pasada que la empresa estaba considerando aumentar la deuda, pero no el capital. Las acciones de la compañía han subido 67 por ciento este año hasta el cierre del viernes.