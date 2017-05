Tenaris-Tamsa podría incumplir producción por paro en Veracruz

Trabajadores sindicalizados de la empresa tubera Tenaris-Tamsa, en el puerto de Veracruz, realizan un paro de brazos caídos desde el pasado jueves en protesta por la detención de su líder Pascual Lagunes Ochoa.



Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, la cual agrupa a Tenaris-Tamsa, señaló que dicha situación representa un gran riesgo para el cumplimiento de compromisos comerciales por parte de la empresa.



Además, señaló que las actividades productivas de Tenaris-Tamsa se encuentran detenidas desde hace más de cuatro días y ello representa fuertes pérdidas para la empresa e incluso algunas podrían ser irreparables.



“La empresa está parada desde el viernes, no hay actividad productiva ni de los obreros ni de los contratistas, obviamente estamos muy preocupados por esto, se tiene riesgo de hacer un daño irreparable al futuro de Tamsa y de Tenaris y también un daño que sería muy grave para Veracruz y para México”, declaró.



Indicó que el daño más grave sería a la reputación de la empresa tubera, pues al incumplir los contratos la imagen de la empresa se vería comprometida.



Recordó que el 90 por ciento de la producción que se realiza en Veracruz se exporta a diferentes partes del mundo, principalmente Estados Unidos.



“Los clientes en México y en Estados Unidos, es realmente un tema muy importante ahorita; si no logramos resolver está situación, vamos a tener que incumplir algunos de los contratos, esto sería muy grave, cada día hace las cosas un poco peor; el daño es el daño a la reputación, que tenemos el riesgo si se extiende esta situación”, indicó.



El CEO de Techint dijo que esperan que en breve se logre un acuerdo con los más de 4 mil empleados de la empresa, por lo cual estiman que Tenaris-Tamsa permanezca en Veracruz.

Actualmente el líder sindical, Pascual Lagunes Ochoa, se encuentra detenido en prisión preventiva, pues se le acusa de homicidio doloso, lesiones, terrorismo e incitación a cometer un delito.



La Fiscalía General del Estado acusa a Lagunes Ochoa de haber asesinado por su propia mano, además de haber pagado para que trabajadores es Tamsa atacaran con palos y armas de fuego a los integrantes de un grupo de disidentes, con los cuales se disputa la dirigencia de la agrupación obrera.



En ese sentido Paolo Rocca dijo que la empresa no reconocerá a José Carlos Guevara Morena, líder de los disidentes, como secretario general del sindicato, pues consideran que su toma de nota no tiene ningún sustento.



Señaló que Tenaris-Tamsa es respetuosa de la vida sindical de sus trabajadores y por lo cual ellos únicamente reconocen a Lagunes Ochoa como líder de los trabajadores.



En ese sentido el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linaresm indicó que ya se han mantenido reuniones con familiares de Lagunes Ochoa y con representantes de los trabajadores para negociar que se retome la producción.



“Hay una comisión, yo me reuní con esa comisión el sábado pasado en palacio de gobierno, ayer me reuní con familiares de Pascual y en este momento esta esa comisión dialogando con el subsecretario, está el abogado de Pascual Lagunes, están viendo la parte laboral, (…) los temas penales no está sujetos a negociación”, sentenció.