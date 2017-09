Discusión de tema automotriz en TLCAN llevará tiempo: AMIA

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) respecto a los temas que competen a la industria automotriz es muy compleja y tomará tiempo el proceso, dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).



En conferencia, el representante empresarial destacó que en cada ronda se tienen que revisar cada detalle de los textos que realizan en conjunto México, Estados Unidos y Canadá, pero que al momento no hay propuesta por alguna de las partes de mover las reglas de origen.



“El que den fecha de la siguiente ronda da certidumbre al proceso, pues habla de que avanzan en las negociaciones (…). El gobierno entendió el sentir de la industria de que no se mueva la regla de origen regional (de 62.5 por ciento)”, comentó Solís.



Sobre los comentarios realizados por sindicatos de Canadá, de los empleos mal pagados en México, y Robert Lighthizer, representante de comercio de Estados Unidos, sobre el interés de elevar en 70 por ciento el contenido regional de los autos, Solís comentó que no entrarán en especulaciones.



El presidente de AMIA destacó que en las reuniones de los equipos técnicos de los tres países en la Ciudad de México sólo intercambiaron textos generales sobre reglas de origen, esperando que se pueda trabajar algo del tema el 24 de septiembre en Ottawa, Canadá.



“Hay que ser mesurados en lo que se dice, nada de lo que hay afuera afecta la claridad y el avance del proceso”, destacó.