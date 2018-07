Televisa ‘presume’ los 10 programas de más audiencia

Grupo Televisa presume que los 10 programas con más rating de la televisión mexicana se trasmiten a través de su señal abierta, de acuerdo con el reporte financiero del segundo trimestre de 2018 que envió a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En dicho informe señala que de esos 10 programas, nueve fueron generados por su equipo de producción.

En las tres semanas previas al Mundial Rusia 2018, sus trasmisiones más vistas superaron en audiencia a las de horarios similares de TV Azteca, de acuerdo con datos de Nielsen Ibope citados por Televisa.

Por ejemplo, ‘La Rosa de Guadalupe’, el programa de mayor rating, tuvo un alcance promedio de 3 millones de personas, mientras que ‘Enamorándonos’ registró un alcance promedio de 1.6 millones de personas.

Víctor Pavón Villamayor, presidente de Oxford Competition Economics, dijo que la presunción de mayor audiencia por parte de la también llamada ‘Televisora de San Ángel’ se debe a las métricas de uso que definen cuál es el nivel de audiencia.

“En métricas puedes jugar un poco, habrá que definir también cómo están definiendo los programas más vistos. Es cierto que, si se hace una segmentación por horario, por ejemplo, de las 10:00 am a las 2:00 pm, es una forma de evaluar, por lo que puede ser que su programación sea muy vista”, indicó el experto.

Por su parte Gonzalo Rojón, socio director de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), señaló que programas como el Noticiero de ‘En Punto’ con Denise Maerker o la serie ‘La Rosa de Guadalupe’, ambos de Televisa, son contenidos que gozan de una alta audiencia.

El experto señaló que las fórmulas ya muy probadas continúan, aunque consideró que la televisora sí innova en programas o series nuevas con el objetivo de competir.

“Grupo Televisa sigue siendo un competidor fuerte en contenidos, y no es que TV Azteca no lo sea, está haciendo cosas buenas, los números ahí están. No obstante, Televisa ha intentado cambiar todas estas fórmulas y unas le han funcionado y otras no”, consideró el experto de The CIU.