Televisa lanza internet en el hogar para competir con Telmex, Axtel y Mega

Blue Telecomm es la nueva apuesta de Grupo Televisa para ofrecer internet en el hogar bajo una conexión a la red que no requiere cables ni instaladores, enfocado a captar clientes a los que las empresas de cable o fibra óptica no llegan o no tienen capacidad suficiente.

Esta oferta busca competir con ofertas de jugadores como Telmex, Axtel, Megacable o Totalplay; e incluso, con nuevos jugadores en este servicio de internet en el hogar como AT&T.

Además, Blue Telecomm es un servicio inalámbrico que busca ser una opción de interés, como respaldo, para aquellos hogares que ya cuentan con una conexión alámbrica, pero que constantemente se interrumpe o se satura, señaló Televisa en un comunicado.

“Blue Telecomm Inalámbrico es ideal para los hogares de jóvenes que prefieren tecnologías novedosas, simples e inteligentes, sin complicaciones, acordes con su estilo de vida. Te ahorras las largas esperas para instalarte y los problemas del cableado, los ductos saturados, etc.”, comentó Alex Penna, director general de Corporación Novavisión, la empresa que comercializa Sky y VeTV.

El directivo señaló que otro de los beneficios de este nuevo servicio, es que representa un ahorro en amplificadores de señal, ya que el módem se puede trasladar de una habitación a otra.

Blue Telecomm Inalámbrico está disponible a nivel nacional en dos velocidades de descarga: 5 megas de velocidad por 225 pesos al mes y 10 megas por 375 pesos al mes, con un costo único de contratación de 849 pesos.