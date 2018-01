Televisa encuentra falla en control interno de información financiera

Grupo Televisa informó este viernes que presentó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) un reporte 6-K para revelar que detectó ciertas debilidades materiales en el control interno sobre la información financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2016.



En un comunicado, Televisa dijo que no existen indicios de que alguna deficiencia haya tenido como consecuencia registros incorrectos o imprecisiones en sus estados financieros y que no ha identificado que deba realizarse algún ajuste.



"La compañía ha iniciado acciones para subsanar estas debilidades materiales inmediatamente después de su identificación", agregó.



Televisa dijo, no obstante, que planea modificar su Forma 20-F para el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2016.



El precio de las acciones de Televisa caían 7 por ciento a las 9:23 horas de la Ciudad de México, a 72.61 pesos por papel, cortando una racha de cuatro días seguidos de ganancias.



