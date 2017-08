Telefónicas se unen contra las ventajas de Telmex y Telcel

AT&T, Telefónica, Megacable, filiales de Televisa, Totalplay, Axtel y Altán Redes, entre una veintena de empresas, cuestionaron las ventajas que tiene América Móvil (AMóvil) en el mercado mexicano, además de su intención de revertir la Reforma de Telecomunicaciones.



En un desplegado conjunto publicado hoy, firmas del sector denunciaron que Telmex y Telcel, que integran AMóvil, “buscan retrasar y diluir los efectos del nuevo marco regulatorio mediante recursos legales y artilugios”.



Esto en relación a los amparos interpuestos por las firmas de Carlos Slim, en los que pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación desconocer la facultad del Congreso de la Unión de legislar al sector, porque en su opinión anula las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones.



Lo anterior, vinculado a la prohibición que tiene AMóvil de cobrar -en su condición de Agente Económico Preponderante (AEP)- a sus competidores por la terminación de llamadas en su red.



“El no cobro por la terminación de llamadas en la red del AEP ha hecho posible que otras empresas -tanto móviles como fijas- inviertan en sus propias redes y puedan ofrecer planes atractivos motivando la competencia, por lo que su eliminación causaría un daño irreversible en el ambiente de competencia en México”, alertan en el desplegado.



Los firmantes refieren que esta medida de no cobro es temporal, al ser un incentivo para cambiar las prácticas comerciales de AMóvil “contrarias a la competencia”.



“Eliminar esta medida para debilitar el régimen asimétrico, dañará a las personas y a las empresas que dependen de las telecomunicaciones como insumo esencial para sus actividades”, alertaron.



Además, los operadores de telecomunicaciones afirmaron que AMóvil daña la economía con el poder de fijar unilateralmente precios y calidades.



“Telcel y Telmex, acostumbrados a obtener ganancias extraordinarias, no se quieren adaptar a la presión competitiva de los demás operadores y buscan echar abajo la reforma”, explican.



“No deben prevalecer los intereses particulares de América Móvil sobre los intereses de millones de consumidores, empresas, inversionistas y de la economía de México en su conjunto, que comienzan a beneficiarse de la reforma”.

