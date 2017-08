Telefónica y AT&T, con cautela tras fallo de Corte a favor de Slim

La estadounidense AT&T y la española Telefónica señalaron este miércoles que el regulador del sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberán garantizar la competencia, luego de que la Corte falló en favor de Telcel en la llamada tarifa cero de interconexión.



AT&T dijo que espera que el regulador respete el espíritu de la reforma que abrió la industria de telecomunicaciones a nuevos jugadores



"AT&T invirtió en México confiando en el amplio respaldo público que recibieron las reformas constitucionales y legislativas de telecomunicaciones. A dos años de nuestra llegada, aún enfrentamos a un operador dominante que tiene cerca del 65 por ciento del mercado", dijo la firma en un comunicado.



Mientras que Telefónica dijo que espera que el IFT asegure la máxima asimetría posible y la mantenga el tiempo necesario.



"De lo contrario, se perpetuará la concentración de mercado en el sector de las telecomunicaciones de México creando un ambiente de desequilibrio", dijo la firma en un comunicado.



Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad el amparo interpuesto por Telcel, ante la prohibición que tiene para cobrar a sus competidores por llamadas terminadas en su red, la nombrada tarifa cero de interconexión.



El proyecto que aprobó la Corte, elaborado por el ministro Javier Laynez, determina que este 2017 no habrá cambios en la tarifa cero, y que será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el que determine a partir de cuándo y de cuánto será la tarifa de interconexión, incluso podría determinar que ésta siga siendo cero.



Además, determina que no hay retroactividad, es decir, que la empresa de Carlos Slim no podrá cobrar a sus rivales por las tarifas no cobradas de 2014, cuando entró en vigor la nueva ley del sector, a la fecha.



La tarifa cero significa que América Móvil no ha podido cobrar a los competidores por las llamadas que terminaron en su red desde que la nueva ley del sector entró en vigor en 2014.



El proyecto de Laynez señala que esta regulación de tarifa cero la debió hacer el Instituto Federal de Telecomunicación, tal como reclama América Móvil.



Esta tarifa fue incluida en la Ley Federal de Telecomunicaciones, es decir, la instauró el Poder Legislativo, con la reforma al sector que busca mayor competencia entre las empresas.