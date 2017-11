Telcel pagará 4 veces más que competidores por tarifas de interconexión

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fijó una tarifa de interconexión asimétrica que llevará a Telcel a pagar cuatro veces más a sus competidores por llamadas y mensajes que lo que empresas como AT&T y Telefónica Movistar le pagarán por los mismos servicios, informó Sóstenes Díaz, director general de Regulación de Interconexión del instituto.



En ese sentido, agregó que la tarifa de interconexión es la más baja del mundo, incluso 10 veces por debajo del promedio internacional.



A partir del 1 de enero de 2018, los concesionarios deberán pagar a Telcel tarifas por llamadas, mensajes, originación de servicio y tránsito (tarifas de interconexión) de entre 0.003092 y hasta 0.028562 pesos; mientras que el pago a los concesionarios distintos al agente económico preponderante va por los mismos servicios desde 0.002836 pesos a 0.017355 pesos.



Por su parte, Víctor Manuel Rodríguez Hilario, titular de la Unidad de Política Regulatoria (UPR) del IFT, señaló en una reunión con medios que hay una clara tendencia a la baja en tarifas de interconexión desde que se estableció el anterior modelo de costos en 2015.



“Vemos una tendencia a la baja en esas tarifas para los concesionarios, y para el concesionario preponderante, se establece un modelo de costos que no puede dar una 'tarifa cero', pues implica cuestiones técnicas que tienen un costo relativo al servicio”, explicó.



Detalló que las tarifas fijadas por el IFT estuvieron basadas en el hecho de que los usuarios consumen ahora más datos por celular que minutos en llamadas telefónicas, lo que determinó el nuevo modelo de costos para los servicios de interconexión que publicó el jueves el órgano regulador de telecomunicaciones.



De acuerdo con el instituto, a diferencia de lo que ocurría en 2014, año en que entró en vigor la reforma de telecomunicaciones, el 20 por ciento del consumo de los clientes de telefonía móvil era por datos, pero ahora ese porcentaje es de cerca del 50 por ciento.



“El modelo de costos refleja también el comportamiento de los consumidores, que han elevado los ingresos de los operadores por servicios de datos y han reducido los ingresos por voz”, agregó el titular de la UPR del IFT.



Añadió que la cobertura, el tráfico y el alcance de cada una de las tecnologías que ofrece Telcel, en su calidad de AEP (agente económico preponderante), son elementos que también se consideraron fundamentales para redefinir el modelo de costos.



“Los modelos estuvieron en consulta pública en 2016, por lo que concesionarios sabían qué modelo iba a aplicar en 2018. Interconexión no es único factor de baja de precios”, dijo.



Rodríguez Hilario apuntó que la 'tarifa cero' no fue el único elemento que llevó a la baja en las ofertas de servicio en el sector de telecomunicaciones, ya que la regulación asimétrica así como la eliminación del roaming, de la LADA nacional y las ofertas de referencia ayudaron a tener ofertas bajas de servicios.



Además comentó que tanto el AEP como el resto de los concesionarios podrían inconformarse con la tarifa definida por el IFT; sin embargo, están obligados a aplicarla a partir del siguiente año y evaluar ante otra instancia si se inconforman, lo que no es competencia del Instituto.

1 América Móvil captaría hasta 55 mdd por interconexión

en 2018

América Móvil podría llegar a obtener ingresos por interconexión móvil en 2018 de entre 45 y 55 millones de dólares con la nueva tarifa de 0.028562 pesos por minuto de interconexión establecida por el IFT, de acuerdo con una proyección de Intercam Casa de Bolsa.



Sin embargo, señala que el impacto para la empresa controlada por Carlos Slim es bajo y no representará un cambio relevante en sus ingresos, ya que la nueva tarifa se traduce en ingresos adicionales para las operaciones mexicanas del preponderante por hasta 0.4 por ciento y a nivel consolidado por 0.1 por ciento.



“Los beneficios en términos de ingresos, ahorro en costos y efectos competitivos han sido sobreestimados por el mercado desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó la legalidad de la tarifa de interconexión cero, incluida la expectativa de retroactividad de pagos de 2014 a 2017”, refirió Alik García, analista de la correduría.



La tarifa establecida por el IFT se da en cumplimiento con la sentencia de la Corte, quien dio la razón a Radiomóvil Dipsa (Telcel) al determinar que es facultad del instituto y no del Congreso de la Unión fijar dichas tarifas.



De lado de los costos, el análisis estimó que el ahorro en la reducción en la tarifa que el preponderante paga a los competidores, de 0.1906 pesos por minuto en 2017 a 0.112799 en 2018 será baja, debido a que “la baja participación de mercado de los otros competidores hace que el efecto multiplicador juegue en contra del preponderante en términos de reducción de costos”.



Intercam consideró que la asimetría definida por el IFT seguirá siendo benéfica para AT&T y Telefónica, por lo que no espera un cambio radical en términos de competencia.



“Dado el tamaño de sus operaciones y escala de los competidores, el efecto financiero para ambos será bajo, a pesar de la inconformidad que han señalado tras el anuncio. En tal sentido, con la tarifa propuesta América Móvil seguirá perdiendo participación de mercado.



En conclusión, pensamos que si bien es una buena noticia para América Móvil, no modifica nuestra perspectiva ni recomendación en la emisora”, expuso el documento de análisis.



En tanto, Grupo Financiero Ve por Más le da una lectura favorable a la reanudación del cobro de tarifas de interconexión por parte de América Móvil.



Para ellos, podría representar un incremento de entre siete y nueve por ciento en el flujo operativo (EBITDA) de la compañía por sus operaciones en México, considerando únicamente el volumen de llamadas actualmente reportado por el IFT.