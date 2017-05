Tecnoradio incumple con pago de concesiones

Tecnoradio incumplió con el pago de cerca de 288 millones de pesos que ofertó por 34 estaciones de radio en FM y tres en AM, por lo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podrá cobrar las garantías de seriedad de estas frecuencias.



Por 34 estaciones en FM, la empresa habría dejado en garantía 12 millones 538 mil pesos; en tanto que por las tres frecuencias de AM la garantía que entregó al órgano regulador de las telecomunicaciones fue de 3 millones 332 mil pesos.



Lo anterior significaría que debido a la falta de cumplimiento de Tecnoradio en el pago de las concesiones radiales que ganó, el IFT podrá hacer efectiva las garantías dejadas por la empresa, lo que implicaría que el regulador podrá cobrar un total de 15 millones 870 mil pesos.



Tecnoradio fue cuestionada por haber participado como nuevo jugador en la industria radiofónica en la mayor licitación de frecuencias radiales, sin embargo, distintos medios dieron a conocer que la firma estaría relacionada con el grupo radiofónico más grande del país, Grupo Radiorama, con lo que habría incumplido al transparentar sus datos.



A través de un comunicado, el regulador detalló que en forma general en este proceso de licitación recibió el pago de 122 frecuencias de las 178 que fueron asignadas a participantes ganadores en febrero pasado, por un monto equivalente a 783.6 millones de pesos.



De las 122 frecuencias licitadas, 95 fueron de estaciones en FM y 27 en AM.



Del total de 67 participantes ganadores, el 85 por ciento pagaron al menos una de las frecuencias asignadas.



En el caso de las frecuencias que no fueron asignadas, debido a que el concursante no pagó por las frecuencias, como fue el caso de Tecnoradio, la autoridad explicó que se subastarán al segundo participante con la oferta más alta.