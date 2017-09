¿Te fuiste de fiesta? Esta empresa te deja faltar al día siguiente

La empresa londinense Dice ofrece a sus empleados días de descanso después de una fiesta con el objetivo de que disfruten la vida nocturna de su ciudad y se recuperen, sin la necesidad de decir que se enfermaron.



"Nuestros empleados ya no tendrán necesidad de hacer creer que atraparon un virus o aparentar que están enfermos y podrán simplemente decir a su jefe lo que tienen realmente", dice la firma especializada en la venta de entradas para conciertos por smartphone, con sede en el barrio de Shoreditch, en Londres.



La empresa dijo que los empleados pueden faltar por cansancio o por borrachera después de un concierto. El objetivo de esta estrategia es que salgan a conocer la vida musical de Londres, lo que complementa parte de su trabajo.



Los empleados de Dice se pueden tomar hasta cuatro días al año por esta razón. El procedimiento es sencillo: el trabajador envía a su jefe un emoticón de "cerveza", "enfermo" o "música" y con eso queda claro que no contará con él para el día de trabajo.



"Todo nuestro equipo lleva la música en la sangre y algunos de sus principales contratos musicales son firmados después de un concierto. Les tenemos confianza y queremos que todo el mundo pueda decir francamente que ha disfrutado de un concierto nocturno. No es necesario simular una enfermedad", indicó Phil Hutcheon, fundador y líder de Dice, en un comunicado difundido este jueves.

: