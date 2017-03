Startup mexicana brinda atención personalizada y más barata a diabéticos

México ocupa el 6to lugar mundial en número de personas con Diabetes tipo 2, de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en México hay más de 10 millones de personas que viven con dicha enfermedad.



Ante esta problemática, el ingeniero Antonio Alfeirán, creó un modelo de atención para pacientes con diabetes llamado Cuídate, que tiene como base un algoritmo matemático, asesoría médica y atención integral por consulta, lo que se traduce en ahorros de tiempo y dinero.



“Lo que hacemos es que nos dimos cuenta de que el acceso a la atención especializada en diabetes es muy difícil y por otro lado la medición que existe y las opciones no forzosamente están alineadas o adheridas la tratamiento que se requiere, y no son personalizadas”, dijo el fundador de la empresa a El Financiero.



Cuídate cuenta con dos clínicas en la Ciudad de México en las que ofrece atención integral, con al intención de que el paciente no deba moverse a otros lugares para completar su tratamiento. En una sola visita, el paciente tiene acceso a servicio de laboratorio, consulta con un Nutriólogo, consulta con el Médico, servicio de consejería y oferta de medicamentos en farmacia.



“En una ciudad como esta en la que trasladarse es siempre muy complicado, procuramos hacerle más fácil y cómoda la vida al paciente, que vengan y puedan regresar a su casa con todo”, indicó.



Pero el atractivo de atenderse en Cuídate es la atención personalizada que ofrece. Mediante su algortimo, que según Alfeirán tiene una efectividad de 98%, se recopila toda la información del paciente, para que el tratamiento y la atención sea personalizada.



Posteriormente, y ya con la información en la base de datos, el paciente puede hacer consultas o resolver dudas directamente con los médicos, mediante un chat o línea telefónica, para recibir asesoría adherida a sus necesidades.



Antonio Alfeirán señaló que en México una persona con diabetes tipo 2 desembolsa por su cuenta al año poco más de 15 mil pesos para mantener controlada su enfermedad, mientras que un paciente tratado en Cuídate invierte anualmente 6 mil pesos, lo que equivale a un 60% de ahorro directo a su bolsillo.



“La plataforma a distancia es para resolver dudas, apoyamos al paciente para que mejore su adherencia y tengan a quien preguntarle directamente y no se metan a Google. Nosotros tenemos acceso a su información, a su propio expediente, y les damos la atención que ellos necesitan, no la información en general”, dijo.



Clínicas Cuídate abrirá una sucursal en Querétaro en el mes de abril y lleva a cabo un plan de expansión apuntalado con dos fondos de capital de riesgo para abrir 78 sucursales. Actualmente atienden a cerca de mil 500 pacientes, y pretenden dar atención a 70 mil anuales.