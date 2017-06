Starbucks lanzará 'Gagaccinos' con causa

Starbucks ha hecho equipo con Lady Gaga para poner a la venta cuatro bebidas coloridas, que estarán disponibles sólo en Estados Unidos y Canadá, con las que se recaudarán fondos para la fundación de la cantante.



La campaña Cups of Kindness comienza este martes y durará hasta el lunes. Starbucks dijo que se donarán 25 centavos de dólar de cada bebida para la fundación Born This Way de Gaga, que actualmente tiene una campaña para impulsar la bondad.



Las bebidas incluyen dos de las famosas bebidas rosadas de Starbucks y dos nuevas. Una de ellas tiene sabor a zarzamora y es de color violeta; la otra es una combinación de limonada tradicional con té macha, que Gaga dijo que hizo que se emocionara “instantáneamente”.



Starbucks contribuirá un mínimo de 250 mil dólares a la fundación de Lady Gaga.