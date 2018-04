Slim defiende proyecto del nuevo aeropuerto: hará una transformación 'mágica'

El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) será un detonador económico de la zona en donde se construye, provocando una transformación "mágica", dijo este lunes el empresario Carlos Slim.

"Suspende el proyecto, yo creo que es suspender el crecimiento del país", afirmó en conferencia de prensa.

“Está en el área nororiente que es el área más marginada de la Ciudad de México, donde más hacinamiento hay, donde más pobreza hay. Las personas que viven ahí tienen que trasladarse una hora, hora y media o muchas horas para poder llegar a sus trabajos todos los días. Aquí es la oportunidad que trabajen cerca que se detone el desarrollo”, agregó.

Slim aseguró que la discusión no debe ser si cuesta más o menos, sino qué efectos va a tener la inversión en la zona. La nueva terminal se ubica en una zona donde convergen municipios del Estado de México, como Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y se encuentra cerca de las delegaciones capitalinas de Iztacalco e Iztapalapa.

“Con los presupuestos actuales se piensa que hay 60 mil millones de pesos de salarios en la población mexicana, muchísima de ella local, que vive ahí, que se le está dando la oportunidad de trabajar”, agregó .

El candidato presidencial puntero de las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que está en contra del proyecto, cuestionando el costo (de 13 mil millones de dólares), y ha propuesto mantener el aeropuerto actual y construir más pistas en la base militar de Santa Lucía.

Sobre ese proyecto, sin mencionar directamente a López Obrador, Slim cuestionó que implicaría pérdida de tiempo para los viajeros nacionales e internacionales, ya que se encuentra a varios kilómetros de la Ciudad de México.

Añadió que dos de sus empresas, CICSA y FCC, participan en la obra y aseguró que no han incurrido en actos de corrupción.

Respecto a si quisiera que no ganara López Obrador, el ingeniero dijo que: "No sé, no depende de mí".