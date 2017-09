Si antes te costaba 398 pesos ir a Acapulco, ahora pagarás 523

A partir de este viernes primero de septiembre, Caminos y Puentes Federales (Capufe) eliminó el descuento de 25 por ciento que se aplicaba al costo del peaje en la Autopista del Sol desde julio de 2016 y que había sido ratificado en abril de este año, con el objeto de incentivar la llegada de turismo a los destinos vacacionales de Guerrero.



La nueva medida, que entró en vigor a partir del primer minuto de este viernes primero de septiembre, sorprendió a cientos de automovilistas quienes tuvieron que pagar hasta un 33 por ciento más por recorrer los casi 400 kilómetros que hay entre la Ciudad de México y el puerto de Acapulco.



Hasta el jueves 31 de agosto, los usuarios de la Autopista del Sol pagaban 74 pesos por cruzar la caseta de Tlalpan; 48 pesos en la Ing. Francisco Velasco; 101 pesos en Paso Morelos; 93 pesos en Palo Blanco, y 82 pesos en la caseta de La Venta. Esto da un total de 398 pesos.



Sin embargo, con la eliminación del 25 por ciento de descuento, ahora los automovilistas tienen que pagar 91 pesos en Tlalpan; 64 pesos en la Ing. Francisco Velasco; 135 pesos en Paso Morelos; 124 en la caseta de Palo Blanco y 109 pesos en La venta, para un total de 523 pesos en viaje sencillo o mil 44 pesos si es redondo.



Ante ello, el sector hotelero de Acapulco manifestó su indignación y aseguró que esta medida tendrá un efecto negativo entre quienes planean visitar los destinos vacacionales de Guerrero, afectando desde luego todas las promociones que este sector está llevando a cabo para reactivar la industria turística en el estado.



“Este tipo de aumentos tienen un impacto negativo en la movilidad del turismo por carretera y en consecuencia inhibe las intenciones de viaje de quienes transitan hacia destinos como Acapulco. Nuestra entidad y nuestro municipio enfrentan importantes desafíos ante los cuales ocupamos de medidas que incentiven al viajero y no que lo afecten”, señaló Jorge Laurel González, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en Acapulco (Aheta).



El hotelero señaló que entienden la necesidad de captar recursos por parte de las autoridades federales, pero como usuario de la Autopista del Sol también exige que la autoridad sea más transparente en la aplicación del dinero que se paga por transitar en dicha vía.



“Creemos que debe de haber una reciprocidad palpable entre el cobro del peaje y el servicio y las condiciones que tiene esa carretera, la cual en este momento no está a la altura de lo que los usuarios pagamos y nos merecemos”.



Por su parte, el diputado Ernesto González, presidente de la comisión de turismo en el Congreso de Guerrero, adelantó que propondrán un punto de acuerdo para que por la vía legal se interpongan los recursos necesarios y se obligue a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) así como a Hacienda y Crédito Público (SHCP) a rectificar sobre esta medida y no se incremente el costo del peaje hasta que la Autopista del Sol se encuentre completamente en buen estado y no en constante reparación.

: