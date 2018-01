Si TLCAN se vuelve complejo, perjudicará a sus integrantes: Magna

El presidente ejecutivo del mayor proveedor de partes de automóviles en Norteamérica advirtió que los cambios excesivamente complejos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podrían resultar en una situación "perdedora-perdedora-perdedora" que deja vulnerables a los fabricantes estadounidenses, mexicanos y canadienses.



Si las compañías automotrices norteamericanas "no tienen un TLCAN funcional, si (el acuerdo) se vuelve demasiado complicado, demasiado burocrático, demasiado costoso como para que no se puedan obtener productos de bajo costo y productos que requieren una gran cantidad de mano de obra en esta región, entonces habremos perjudicado toda la región del TLCAN", dijo Don Walker, presidente ejecutivo de Magna International.



La modificación al acuerdo será una situación "perdedora-perdedora-perdedora".



Cuando la sexta ronda de conversaciones para actualizar el TLCAN se realice del 23 al 28 de enero en Montreal, Canadá, la exigencia del Gobierno de Donald Trump de más contenido automotor regional, específicamente más estadounidense, estará en la mesa de negociaciones.



Aunque las partes canadienses y mexicanas inicialmente se opusieron a la propuesta de requerir que los vehículos tengan un 85 por ciento de partes provenientes de la región del TLCAN, la mitad proveniente de Estados Unidos, para evitar los aranceles en la región, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló el martes que puede haber un punto en común sobre el objetivo de fortalecer el contenido regional.



Las conversaciones de Montreal son "cruciales porque es la primera vez que tenemos que enviar señales claras de dónde encontramos acomodaciones posibles", dijo Guajardo.



Para la industria automotriz, "la solución es, sin duda, una regla de origen reforzada en el contenido automotor regional".



"Parece que todavía es una batalla cuesta arriba", dijo Walker en una entrevista el martes en el marco de la feria de electrónicos de consumo de Las Vegas, CES. "La pregunta es si pueden llegar a algo con lo que las tres partes puedan estar de acuerdo".



Magna se encuentra entre los fabricantes de autopartes más protegidos de Canadá a partir de un requisito específico de Estados Unidos gracias a que tiene aproximadamente 48 por ciento de las plantas y equipos norteamericanos de la compañía con sede en Aurora, Ontario, en territorio estadounidense, según datos compilados por Bloomberg.



Pero Magna es el principal proveedor de fabricantes de automóviles, incluidos General Motors, Ford y Fiat Chrysler, y el endurecimiento de las normas podría dificultar la competitividad de sus clientes.



"Mi creencia es que el TLCAN debería ser una unidad comercial eficiente contra Europa, China y el resto de Asia", dijo Walker.



"Si hacemos las cosas internamente, aumentan los costos y nos llevan a ser menos eficientes, otras regiones del mundo lo verán y dirán: ‘Fue un gran resultado porque ahora somos más competitivos’. Todo el mundo quiere vender sus vehículos bajo el TLCAN: es un gran mercado".