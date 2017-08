Si eres una empresa innovadora, este estímulo financiero podría ser tuyo

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lanzó la convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 2018. El objetivo es incentivar a nivel nacional la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.



Este estímulo complementario permitirá la maduración tecnológica de los proyectos que reciban el apoyo. La convocatoria está abierta para aquellas personas morales con fines de lucro, personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas conforme a las leyes mexicanas que cuentan con preinscripción o registro definitivo en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt).



Las empresas innovadoras deben realizar actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (IDTI) en el país, de manera individual o en vinculación con instituciones de educación superior públicas o privadas nacionales (IES) y/o centros e institutos de investigación públicos nacionales (CI).

Las propuestas de esta convocatoria podrán ser presentadas bajo tres modalidades para proyectos de IDTI:



A) Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas (Innovapyme): modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo proponente sean empresas mipymes. En esta modalidad, las empresas podrán presentar propuestas de manera individual o vinculada con IES, CI o ambos.



B) Innovación tecnológica para las grandes empresas (Innovatec): modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo proponente sean empresas grandes. En esta modalidad, las empresas podrán presentar propuestas de manera individual o vinculada con IES, CI o ambos.



C) Proyectos en red orientados a la innovación (Proinnova): modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos que se presenten en vinculación con al menos dos IES, dos CI o uno de cada uno.



Para gestionar el correcto desarrollo de la Convocatoria del Programa, Conacyt pone a disposición de los proponentes, dentro de su sitio web, la plataforma electrónica del PEI en la que los proponentes deberán cumplimentar toda la información requerida.



El acceso a la plataforma electrónica del PEI requiere que el Representante Legal y el Responsable Técnico cuenten con la clave de usuario y contraseña solicitados por la plataforma. En el caso del Responsable Administrativo, requerirá de su usuario y contraseña del Currículum Vitae Único (CVU) para poder ser dado de alta. De no contar con ellos, se podrán generar en la página electrónica del Conacyt.



De acuerdo con la convocatoria, será considerado un integrante del grupo de trabajo toda persona que realice actividades de carácter técnico relevantes para la propuesta. Para demostrar que la formación académica y experiencia profesional es acorde con las actividades que realizará, cada participante deberá contar con CVU dado de alta ante Conacyt.



Todo miembro del grupo de trabajo debe ser dado de alta en la plataforma electrónica del PEI en el apartado denominado “Grupo de Trabajo”, donde además se indicarán las actividades que realizará, el tiempo que dedicará al cumplimiento de las mismas, así como el pago que recibirá por dichas actividades.



El Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, para la presente convocatoria evaluará propuestas para ser desarrolladas dentro del año fiscal 2018 (1 de enero al 31 de diciembre). No obstante lo anterior, si la propuesta tiene un horizonte de realización de mayor alcance, hasta un máximo de tres años, los proponentes podrán incluir la información correspondiente, en el entendido que la aprobación que en su momento se emita solo tendrá efecto para el ejercicio fiscal 2018.



El monto del apoyo estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del Conacyt. En este sentido habrá tres modalidades: para Innovapyme, el tope máximo será de 15 millones de pesos; Innovatec tendrá un tope máximo de 25 millones, y para Proinnova el tope será de 19 millones de pesos.



Dale click aquí para consultar las bases completas de la convocatoria.