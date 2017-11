Sector automotriz proveerá hasta 25% de ingresos a Ternium

Ternium México buscará elevar de 20 a 25 por ciento los ingresos que recibe de la industria automotriz, con sus nuevos proyectos de laminados en Nuevo León, informó en entrevista con El Financiero, Máximo Vedoya, director general de la compañía.



Vedoya destacó que el automotriz es un sector al que le dedican mucho tiempo y esfuerzo por la gran demanda que genera en el país.



“La industria automotriz es muy importante por eso le dedicamos todo el tiempo y proyectos, necesita logística 'just in time' que nosotros le podemos dar. Esperamos que la tendencia (de crecimiento del sector) siga, con lo cual representará esos porcentajes”, destacó el recién nombrado CEO global de Ternium, quien tomará el puesto a partir del 1 de marzo.



La empresa siderúrgica anunció en septiembre una inversión de mil 140 millones de dólares para ampliar su planta ubicada en Pesquería, Nuevo León, en los próximos tres años.



Esta inyección de capital será para incrementar su capacidad de producción de aceros especiales, principalmente para atender industrias específicas como la automotriz.



“Pondremos una nueva línea de lámina y galvanizado, el cual sumará 3.7 millones de toneladas a la capacidad actual de la compañía, para hacerlos los más sofisticados del mundo”, agregó Vedoya.



Sin embargo, Vedoya destacó que no sólo las automotrices son importantes para Ternium, también la construcción, pues ven en la edificación privada una oportunidad para incrementar sus ventas en el país.



“Principalmente México requiere inversiones en infraestructura, el desarrollo del país es importante para las empresas siderúrgicas”, comentó el directivo.



La firma invertirá alrededor de 600 millones de dólares en 2018 principalmente en cuatro proyectos, de los cuales tres están en México y uno en Colombia.

