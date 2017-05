Sector automotriz pide mantener reglas de origen al renegociar el TLCAN

CIUDAD DE MÉXICO - La industria automotriz de México cree que las reglas de origen no deben sufrir cambios en la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), una postura compartida con sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos, dijo el lunes el líder asociación que representa el sector.



Las normas establecidas en el acuerdo trilateral, suscrito hace 23 años, estipulan que los productos fabricados por los países miembros deben tener un porcentaje mínimo de contenido regional, es decir, productos fabricados en cualquiera de las naciones que conforman la región del tratado, para estar exentos de aranceles, que en el caso del sector automotor alcanza el 62.5 por ciento.



"Nuestra postura es que el tratado de libre comercio hoy representa una historia de éxito, a la que no tendríamos que estar moviéndole temas tan importantes como las reglas de origen", dijo Eduardo Solís, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).



Se espera que a finales de agosto comiencen oficialmente las conversaciones para renegociar el TLCAN, luego de que el presidente Donald Trump solicitó su revisión para hacerlo más favorable a los intereses de la economía estadounidense.



El representante de los armadores automotrices mexicanos considera que la renegociación del tratado debe crear valor y no restar competitividad a Norteamérica como región.



"Si usted consulta con la industria de los Estados Unidos, ellos están exactamente en la misma postura de que las reglas de origen que hoy tenemos representan y reflejan un mecanismo de integración muy importante, que han permitido generar valor en Norteamérica. No hay en este momento ninguna otra posición en la mesa", agregó Solís.



El directivo dijo que se debe plantear como parte de las negociaciones la manera de agilizar los procesos aduaneros para hacer más expeditos los flujos de mercancías.