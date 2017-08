SE da prórroga a Pemex en más de 100 campos de exploración

A pesar de que Pemex no cumplió con lo dispuesto en la reforma energética por lo que tendría que entregar las áreas otorgadas en la Ronda 0 al Estado mexicano, la Secretaría de Energía decidió extenderle los contratos.



La Secretaría de Energía (SE) otorgó a Petróleos Mexicanos (Pemex) una prórroga de dos años para mantener más de 100 campos de exploración que le fueron otorgadas hace tres años y que vencieron el fin de semana, dijeron el lunes a Reuters dos fuentes con conocimiento del tema.



El antecedente es la propia reforma constitucional, publicada el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.

En dicha publicación se estableció que “(…) de no cumplirse con el plan de exploración, el área en cuestión deberá revertirse al Estado…”.



La prórroga, que entraría en vigor el lunes, de acuerdo a las fuentes, le da a Pemex un respiro para ejecutar un plan de trabajo mínimo e inversión en esas áreas, en las que si no tiene actividad tendría que regresar al Estado cuando venza el nuevo plazo, de acuerdo a lo que estipula la ley.



Pemex, que ha sido golpeada por la baja de los precios del crudo y recortes presupuestarios, recibió durante la llamada Ronda Cero en agosto del 2014, que siguió a la reforma energética, 108 asignaciones para exploración.



La Sener y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) determinaron que de las 108 Asignaciones de Exploración, 65 cumplieron parcialmente (no cumplieron en su totalidad) las metas de actividad.



Otras 36 cumplieron al 100 por ciento la Actividad Física (en 13 no cumplieron inversión porque justificaron un ahorro). Dos más del área Perdido migraron a un contrato de Exploración y Extracción en el FarmOut Trion y otras dos no presentaron solicitud de extensión.



En total la Sener concedió a Pemex la aprobación de un período adicional de dos años en 101 asignaciones de exploración, vigente a partir de este lunes 28 de agosto, fecha en que concluye el primer periodo de 3 años de exploración.



La decisión de otorgar el periodo adicional a 65 asignaciones con cumplimiento parcial permite a la empresa productiva del Estado mantener el 68 por ciento de los Recursos Prospectivos que deberán incorporar reservas al país, justificó la dependencia.



En una de ellas, Trión, en aguas ultraprofundas del Golfo de México, se asoció con BHP Billiton, y se prepara para hacer otra en el área Nobilis-Maximino, cerca de la misma zona.



Tres asignaciones están en amparo y a dos más -una en tierra y otra en aguas profundas- no se les extendió el plazo, dijo una de las fuentes.



Además de las asignaciones de exploración, Pemex recibió 286 de extracción y 95 de "resguardo" que no solicitó pero le fueron entregadas.



Parte de estas últimas han sido entregadas a otras empresas tras licitaciones de contratos de hidrocarburos realizados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos.



Por último que la inversión para exploración entre 2015 y 2017 se redujo 37 por ciento, situación ocasionada por el entorno internacional del precio del barril de petróleo.



Esta promueve una mayor equidad entre las asignaciones y los contratos para la exploración y extracción, en los cuales se cuenta con mayores periodos iniciales de exploración, que son de 5 a 8 años.



*Con información de Reuters.

