SAP adquiere a Callidus Software por 2 mil 400 mdd, su mayor compra desde 2014

El máximo responsable de SAP SE, Bill McDermott, ha respaldado el plan fiscal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reveló un acuerdo de compra por dos mil 400 millones de dólares por Callidus Software, su mayor adquisición en más de tres años.



La firma alemana dijo este martes que pagará 36 dolares por acción de Callidus, con sede en Dublín, California, conocida como CallidusCloud, para dar acceso a la mayor empresa de software de Europa a nuevas herramientas analíticas de ventas y de interacción con los clientes.



La empresa con sede en Walldorf, Alemania, informó que generó ventas por seis mil 800 millones de euros -- alrededor de ocho mil 400 millones de dólares -- en el período, en consonancia con las expectativas de los analistas, debido a la adopción de su programa empresarial estrella S/4 Hana.



Las nuevas reservas de almacenamiento en la nube, uno de los indicadores preferidos para anticipar el crecimiento de futuras ventas, aumentaron 31 por ciento a un tipo de cambio constante.



El plan de impuestos de Trump fue "muy bien recibido" por los responsables de empresas en el foro Económico Mundial en Davos la semana pasada, dijo McDermott en una entrevista con Bloomberg TV.



"No hubo un único responsable con el que hablase que no se sintiera bien respecto al impulso económico", dijo. "2018 será el año para invertir en empleos, fabricación y crecimiento".



McDermott, que se sentó junto a Trump durante la reunión con líderes empresariales en Davos, ha trabajado en la expansión de los servicios de almacenamiento en la nube para desafiar a competidores como Salesforce.com Inc. y Oracle Corp. y para atender a los clientes que usan su programa para funciones de ventas, manufacturas y recursos humanos.



Sin embargo, después de absorber a Ariba Inc., Concur Technologies Inc. y SuccessFactors Inc., por un precio total de US$15.000 millones en adquisiciones entre 2012 y 2014, SAP ha estado relativamente quieta en la carrera por el negocio de software empresarial.



Las acciones de SAP llegaron a subir más de 1 por ciento en la negociación de Fránkfort este martes, para después caer 1.74 por ciento.



McDermott dijo que el acuerdo no representa un regreso a una estrategia de grandes adquisiciones. No obstante, esta transacción es la mayor compra desde la adquisición de Concur por siete mil 400 millones, anunciada en septiembre de 2014.



Las acciones de Callidus despidieron la sesión del lunes en 32.7 dólares y este martes se disparaban hasta un 10.47 por ciento, a 36.12 dólares.



Mientras tanto, el programa estrella de SAP, S/4 Hana, ganó mil clientes incluyendo Unilever NV y Puma SE en el cuarto trimestre, para sumar más de siete mil 900 usuarios, un aumento mayor que en el trimestre anterior. El software permite a las empresas ejecutar tareas en sus propios equipos o en un espacio virtual ofrecido por SAP o uno de sus socios.



La ganancia operacional, excluida la compensación por acción, amortizaciones y otros cargos, fue de dos mil 360 millones de euros, por debajo del promedio estimado de dos mil 400 millones de euros. La empresa espera una ganancia operacional (fuera de los estándares internacionales de reporte financiero, IFRS) en un rango de entre siete mil 300 millones de euros y siete mil 500 millones de euros este año.



Los resultados de SAP cayeron levemente por debajo del consenso debido a una entrada de licencias “menor a la esperada” en el último trimestre del año, dijo Knut Woller, analista de Baader Bank AG, en un fenómeno visto como un “bache del ciclo” y no como el inicio de una tendencia negativa.



SAP dijo que el negocio será “esencialmente neutral” a sus ganancias por acción según estándares no IFRS y se reflejará en el beneficio por acción del año fiscal 2019.



SAP financiará la adquisición con reservas de caja y un préstamo. Se espera cerrar el acuerdo en el segundo trimestre de 2018, sujeto a la aprobación de los reguladores e inversores, dijo SAP en un comunicado.



SAP reiteró un pronóstico de ganancia operacional a 2020 de ocho mil 500 a 9 mil millones de euros (10 mil 500 a 11 mil 100 millones de dólares) sobre ingresos de 28 mil a 29 mil millones de euros.



Para 2018, prevé utilidades operacionales de siete mil 300 a siete mil 500 millones de euros sobre ingresos de 24 mil 600 a 25 mil 100 millones de euros.