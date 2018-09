Royal Caribbean México invertirá 900 mdd en los próximos 3 años

La empresa de cruceros, Royal Caribbean México, prepara una inversión de 900 millones de dólares para la renovación 10 de los 25 barcos que conforman su flota.

En conferencia, Manlio Carpizo, director comercial de Royal Caribbean en México, anunció que en los próximos tres años los cruceros 'Oasis of the Seas', 'Allure of the Seas', así como los 'Mariner' y 'Navigator' serán renovados para ofrecer a sus clientes mejores experiencias en los trayectos por el Caribe.

"Invertiremos 900 millones de dólares para la renovación de 10 de nuestros barcos, esto en los próximos 3 años", dijo Carpizo, quien desde ahora ocupará la gerencia general en México de RC, en sustitución de André Pousada.

Además, la empresa de cruceros anunció las nuevas atracciones para Coco Cay, su isla privada que se ubica en las Bahamas.

Cortesía

Para ello, Royal Caribbean invertirá 200 millones de dólares en 10 nuevas atracciones, que van desde un tobogán de 41 metros de altura, hasta el Coco Beach Club, un espacio exclusivo de cabañas sobre las aguas de las Bahamas.

Asimismo, la empresa, con sede en Miami, instalará una tirolesa, un bar flotante y un globo aerostático que volará a 135 metros de altura para brindar una panorámica de Coco Cay.

A estas, se suman el Oasis Lagoon, una alberca de agua dulce con un bar flotante, así como un parque acuático con una zona de cañones de agua para los viajeros más pequeños.

Parte de las nuevas atracciones, estarán disponibles a finales de 2018, de acuerdo con Carpizo.