Tecnológicas son cada vez más atractivas... para compañías ajenas

En un hecho inédito, más del 50 por ciento de las compañías de tecnología adquiridas en 2016 fueron compradas por firmas que no pertenecen a esa industria.



En 2011, alcanzaron el récord de ganancia de 20 mil millones de dólares y en 2016, aumentó a 125 mil millones de dólares, según datos de la consultora Jefferies.



Según la firma, los factores que impulsaron esta tendencia son la supervivencia, la permeabilidad, el cambio y el crecimiento.



Por ejemplo, ante la expansión de Amazon, los consejos y equipos de gestión no quieren pasar desapercibidos. La supervivencia alentó a que empresas líderes en cada industria prefieran adquirir que construir nuevas tecnologías y modelos de negocio propios, ya que es un proceso en el que existirán errores.



La tecnología, al convertirse en parte de la vida de los consumidores, se volvió relevante para las compañías tradicionales y los empujó a renovarse, ya que por sí solas no podían realizar estas actividades.



Los procesos tecnológicos también impulsan una cultura que fomenta la rápida evolución de un producto o servicio, reduciendo el tiempo de posicionamiento en el mercado.



El crecimiento, que es otro de los principales factores, alienta a las empresas a utilizar los modelos de valoración basados en mejorar y comprenden la necesidad de pagar múltiplos de adquisición más altos.



"Esperamos que el valor y volumen global de las fusiones y adquisiciones de tecnología permanezcan altos en 2017, aunque tal vez no sean los niveles récord de 2016. Pero prepárense para nuevas innovaciones, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, lo que conducirá a concretar acuerdos en un volumen más alto a finales de este año y durante 2018", explicó Jeff Liu, coordinador de EY Industrial Internet Alliance.



Datos de Dealogic indican que los acuerdos de fusiones y adquisiciones en el sector tecnológico durante el primer trimestre de 2017 recaudaron 87 mil 100 millones de dólares, convirtiéndose en el tercer sector más dinámico después del de petróleo y gas, y salud.