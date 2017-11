Roku sigue vivo en México pese a restricción de venta

A pesar de la prohibición de venta en México de los dispositivos streaming de TV de la marca Roku -empresa demandada por Cablevisión con el argumento de que a menudo sus equipos son hackeados para ‘piratear’ señal de TV de paga-, la estadounidense aún vende sus artefactos en el país mediante canales online.



A través de una búsqueda en sitios como MercadoLibre, Soriana, Linio o Amazon se pueden adquirir los equipos Roku, pues en algunas plataformas no hay restricción para su venta.



Cabe recordar que en junio pasado Cablevisión obtuvo un primer fallo favorable tras una demanda en la que pidió prohibir la venta de equipos Roku; sin embargo, la misma empresa señaló en su momento que el dispositivo todavía se podría vender legalmente en algunas tiendas.



De dicho proceso, la estadounidense espera un fallo a su favor a finales de este año o principios del 2018.



“Si Roku regresa, sería positivo para los consumidores, aunque probablemente le requieran controles de protección de contenido, que es uno de los temas pendientes en la industria, la propiedad intelectual”, comentó Radames Camargo, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU).



El copyright es una inquietud latente entre los proveedores de contenidos en el mercado mexicano. Por ello, el fabricante de dispositivos y software para la transmisión de video debe evaluar hasta qué punto su tecnología podría violar algunas de las disposiciones legales en México, comentó por su parte Víctor Pavón Villamayor, presidente de Oxford Competition Economics.



“Por un lado, uno de los esfuerzos que se tiene que dar es que, desde la parte de los contenidos se puedan generar filtros para que las plataformas no emitan señales piratas y por otro lado, que surja que las propias tecnologías puedan hacer ajustes para que se inhiban las señales piratas”, comentó.



Recientemente, la firma anunció su salida a Bolsa y también su arribo a nuevos mercados de América del Sur, como Perú, Colombia, Argentina y Chile.