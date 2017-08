Rival de Nintendo busca salir de China y superar a Mario Bros 

Es muy probable que fuera de China pocos hayan oído hablar de NetEase Inc., pese a que gana más que Nintendo Co. en el segmento de los juegos. Ahora quiere reconocimiento, pero primero tendrá que descubrir los factores que entusiasman a los jugadores occidentales.



NetEase está realizando una campaña de contratación global y en estos momentos analiza adquisiciones o inversiones en estudios extranjeros, con el fin de ganar para 2020 un 30 por ciento de ingresos provenientes del exterior, dijo Ethan Wang, vicepresidente de NetEase Games.



El objetivo es sostener el crecimiento desmedido que infló su valor de mercado ocho veces desde 2012 hasta unos 40 mil millones de dólares, creando a la vez un punto de venta desde un mercado local saturado que se disputa con Tencent Holdings Ltd.



El desafío más inmediato quizá sea averiguar los ritmos desconocidos de los jugadores que no son chinos. Pese a formar parte de la primera ola de compañías de internet del continente que hicieron su debut en Estados Unidos -en el apogeo de la burbuja de las punto.com-, NetEase sigue muy confinada a su país natal.



“Cada vez que hacemos una demostración de nuestros títulos a nivel mundial, la gente ve que nuestros originales tienen valores de producción muy altos”, dijo Wang en una entrevista. “Pero el problema es que, pese a hacer juegos muy buenos, no conocemos bien el ritmo de los usuarios extranjeros, sus formas de jugar”.



Los inversores están proyectando un crecimiento de los ingresos de 46 por ciento para cuando la compañía informe los resultados de ganancias este miércoles.



Es la mitad del ritmo comparado con un año antes, pero de todos modos pone en evidencia la efectividad con la cual ha empleado una mezcla de cultura, entretenimiento y noticias para crear el segundo portal en línea más grande de China. Registró más de ocho mil 300 millones de visitas a la página en junio, siendo superado solamente por QQ de Tencent en China. La compañía con sede en Hangzhou sigue siendo conocida por haber llevado títulos como Overwatch y Starcraft a los jugadores locales.



Y con las acciones encaminadas hacia su quinto aumento anual consecutivo, su valor de mercado ha superado a incondicionales como Electronic Arts Inc.



Si bien en materia de juegos todavía está por detrás de Tencent, éxitos originales como Westward Journey le han ayudado a superar los aumentos de cuota de mercado de su rival más grande en los últimos cinco años.



Una manera de solidificar el crecimiento es salir a buscar mercados extranjeros. Del mismo modo que gigantes estadounidenses como Google y Uber fracasaron en el país más populoso del mundo, las compañías chinas han tenido dificultades hasta ahora para dejar su marca en el exterior. Sin embargo, NetEase está empeñada en tener éxito en EU, mientras que Tencent se prepara para acelerar sus operaciones en el exterior llevando su mayor éxito, Honour of Kings, a los estadounidenses.



Gane o pierda, sus ambiciones podrían tener consecuencias para un sector de juegos que, según estimaciones de NewZoo, alcanzará un valor de 109 mil millones de dólares este año, más que Hollywood.



Tencent ya invirtió miles de millones de dólares adquiriendo Supercell Oy y Riot Games Inc., tomando las súper franquicias Clash of Clans y League Legends. NetEase analiza en este momento evaluar sus blancos potenciales, dijo Wang.



