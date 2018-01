Reino Unido bloquearía compra del canal Sky y complicaría el plan de Walt Disney

LONDRES.- El regulador de competencia de Reino Unido advirtió este martes al magnate Rupert Murdoch que sus planes de tomar control del canal Sky por 15 mil 700 millones de dólares no responden al interés público y que serán bloqueados a menos que halle la forma de evitar que su grupo de medios influya en la producción de noticias de la empresa.



La decisión inicial complica el plan de Walt Disney Co para comprar la mayoría de los activos de Murdoch, incluido Sky.



El grupo estadounidense esperaba que Murdoch hubiera conseguido el pleno control de la cadena británica antes de completar la operación.



Twenty-First Century Fox, la cadena controlada por Murdoch, acordó comprar el 61 por ciento de Sky que no tenía en diciembre de 2016, reavivando un debate político sobre la influencia que tiene con los periódicos que posee y su actual participación del 39 por ciento en la empresa, la mayor plataforma de televisión de pago en Reino Unido.



El Gobierno británico, que tendrá en sus manos la decisión final sobre el acuerdo, consultó a la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA, por sus siglas en inglés) sobre si consideraba que Murdoch tenía demasiada influencia en Reino Unido y si mantendría los estándares de las cadenas.



"Hemos determinado provisoriamente que si la fusión Fox/Sky se desarrolla tal y como ha sido propuesta iría en contra de los intereses públicos", dijo Anne Lambert, representante de la CME, el martes.



"Esto resultaría en que la familia Murdoch tenga demasiado control sobre los medios que proveen noticias en Reino Unido, y demasiada influencia en la opinión pública y en la agencia política", declaró.



Los medios de Murdoch son leídos o sintonizados por casi un tercio de los británicos y tienen una proporción combinada de consumo de información que es significativamente mayor a todos los otros proveedores de noticias, a excepción de la cadena BBC y a la empresa comercial de medios ITN.



El regulador añadió que las posibles maneras de resolver su preocupación por la influencia de Murdoch en Reino Unido eran incluir una segregación o desinversión en Sky News o aislar Sky News de la influencia de Fox. La tercera opción era bloquear el acuerdo directamente.



Fox dijo que el fallo provisional la había decepcionado, aunque continuaría comprometida con la CMA de cara a la decisión definitiva, que se conocerá en mayo, anticipando que el acuerdo sería autorizado hacia el 30 de junio.



Las acciones de Sky subían un 2.2 por ciento a las 12:35 GMT en la bolsa de Londres.