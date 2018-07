Regular popotes y no eliminarlos propone industria del plástico en México

La prohibición de los popotes en México no es la solución al problema de la contaminación, sino que se debe buscar una regulación correcta y una mayor cultura ambiental, aseguró Raúl Mendoza, director general de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico (ANIPAC).

En entrevista con El Financiero, el representante de la asociación que engloba a 250 empresas hizo un llamado a reducir el uso de popotes y promover la reutilización.

“Si no lo necesitas, no lo utilices y no lo pidas (...) y pues si puedes desinfectar o lavar el material, puedes volver a usarlo”, explicó.

“Es erróneo que se diga que en México una persona utiliza en promedio 38 mil popotes en su vida, eso corresponde a otro país”, reiteró.

Afirmó que una persona consume 73 piezas de popotes al año, es decir, uno cada cinco días. Mendoza subrayó que las pajillas de plástico son consumidas con más frecuencia en zonas urbanas o turísticas, pues la región rural lo consume muy poco.

El directivo afirmó que las campañas actuales de desprestigio del material carecen de sustento y sólo buscan confundir a la población.

La asociación subrayó que las resinas utilizadas en la fabricación de popotes son 100 por ciento reciclables, ya que se fabrican de acuerdo con lo señalado por la normatividad NOM-251-SSA1-2009, que regula las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

“El popote se cataloga como un producto utilizado principalmente para prevenir enfermedades por fluidos corporales contagiosos al entrar en contacto con la boca, además de su practicidad para beber líquidos”, indicó Mendoza.

Por otra parte, la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), señala que de los residuos sólidos urbanos totales, los popotes representan sólo el 0.05 por ciento.

La asociación enfatizó que únicamente el 39 por ciento de la fabricación de las pajillas se encuentra en la industria formal, de ahí la importancia de regular y supervisar su manufactura.

La industria del plástico resaltó que buscaran y continuarán con la creación de alianzas con establecimientos comerciales, restaurantes y hoteles que utilizan en gran medida este producto, a fin de separar los popotes y que estos sean aprovechados para el reciclaje.