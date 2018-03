Reforma en telecom le trae 3 millones de clientes a Telcel

En cuatro años, Telcel ganó poco más de 3 millones de clientes de pospago; es decir, aquellos que contratan un plan de servicios de voz y datos, y que representan los usuarios más rentables del segmento móvil en México.

Al cierre del tercer cuarto de 2017, Telcel sumaba 12 millones 167 mil 207 suscriptores de pospago, 32 por ciento más frente a los 9 millones 194 mil 655 reportados entre julio y septiembre de 2013, según los últimos datos disponibles del IFT.

Esto significa que Telcel incrementó en 7.5 puntos porcentuales su participación en este segmento, al pasar de 56.4 a 63.9 por ciento en el mismo periodo comparable.

Radamés Camargo, analista de The CIU, aseveró que este escenario no sólo refleja que Telcel está presionando más que sus competidores en la oferta móvil, sino también que las medidas asimétricas aplicadas al Agente Económico Preponderante (AEP) no han dado los resultados que se esperaban.

Por su parte, Ramiro Tovar, experto en telecomunicaciones, aseguró que Telcel ha tenido una mejor estrategia que sus competidores para fortalecer el segmento de pospago.

“El cliente de pospago tiene menos riesgo pues su pago es más seguro. Siempre los operadores prefieren tener clientes cuyo flujo sea más predecible”, aseguró.